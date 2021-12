VIDEO | Zerocalcare incontra i romani: il successo della serie Netflix e il nuovo libro

Non si ferma il momento d’oro di Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech. Dopo il successo della serie Netflix, il lancio del suo nuovo libro che sta portando il fumettista in giro per tutto il Paese. Nella serata di martedì 14 dicembre, è stato il turno del centro sociale Brancaleone di Roma, che in pochi minuti dal lancio dell’evento ha registrato il tutto esaurito. Alla folla di ammiratori, Zerocalcare ha raccontato come è nato il suo ultimo libro, l’impegno messo per la realizzazione della serie, ma anche l’origine del suo lavoro, tra impegno politico e periferia.