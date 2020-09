Ciboperlamente: Zanichelli lancia il delivery e porta a casa le più belle parole italiane

Non solo food. Anche la cultura diventa delivery con il nuovo progetto firmato Zanichelli. #Ciboperlamente è il titolo dell'iniziativa partita da Milano e che, nelle prossime settimane, coinvolgerà in tutto sette città italiane, portando l'etimologia delle parole nelle case degli italiani e anche dei romani.

Il progetto nasce con l'intenzione di lanciare l'uscita del dizionario Zanichelli 2021, e, attraverso ciclisti professionisti, porterà tanti cittadini a riscoprire la bellezza della lingua italiana.

"Ogni parola ha una nascita, un’evoluzione, un significato che arriva da lontano. Quando si conosce l’etimologia di una parola, la si usa nel modo più adeguato e si impara ad amarla", spiega Zanichelli.

Per questo, in un periodo in cui tutto corre veloce, Zanichelli sfruttando il successo del delivery, con cui ormai tutti abbiamo preso confidenza, ha scelto di condividere l'origine di queste bellissime parole con l'iniziativa 'Cibo per la mente': "Un progetto nato in tempo di lockdown, di consegne a domicilio e voglia di nuovi progetti", si legge sul sito ufficiale della casa editrice.

L'obiettivo, da settembre a novembre, è quello di portare a casa di chi ha fame di cultura, gratuitamente e a domicilio, tantissime etimologie della lingua italiana sotto forma di cartoline illustrate.

L'iniziativa Cibo per la mente

Chiunque lo voglia può ordinare e farsi recapitare per posta uno dei menu culturali preparati da Zanichelli: dal "concettuale" al "pragmatico", dal "sincero" all' "intenso". A disposizione anche dei menù dedicati ai bambini.

Inoltre, da settembre a novembre 2020, una squadra di ciclisti professionisti Zanichelli distribuirà gratuitamente in sette città un milione di cartoline con le etimologie illustrate da Fernando Cobelo. L'iniziativa è partita da Milano lo scorso 14 settembre e proseguirà nelle altre sei città italiane, facendo tappa anche a Roma nel mese di ottobre.

Le consegne a domicilio di Zanichelli: il calendario