Woody Allen ha presentato il suo ultimo film a Roma: “La fortuna? Sempre dalla mia parte”

Venerdì 15 settembre, presso il cinema Quattro Fontane di Roma, Woody Allen ha presentato in anteprima in Italia il suo ultimo film “Coup de chance” (già presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia).

L’appuntamento romano con il regista ha generato un incredibile successo, al punto da dover organizzare dei collegamenti in diretta con altri cinema di Roma per accogliere la grande richiesta del partecipazione.

“Coup de chance” è la prima pellicola girata interamente in francese dal regista, con tutti interpreti francesi: “Non ho trovato difficoltà, tutti gli attori parlavano anche inglese, inoltre un attore bravo riesci ad individuarlo al di là della lingua, dalle emozioni che riesce a trasmetterti. Dopo che ho scelto i miei attori – ha spiegato Allen – faccio un passo indietro e li lascio agire”. Il regista, durante l’anteprima italiana del suo ultimo film, si è anche soffermato sulle musiche, sottolineando di aver scelto un jazz diverso da quello che a lui piace, lasciandosi ispirare dai film francesi del passato.

Prima di salutare il pubblico romano presente al cinema Quattro Fontane, il regista ha parlato della sua relazione con la fortuna: “Posso affermare di essere stato fortunato in tutta la mia vita, vengo da una buona famiglia, ho avuto due genitori amorevoli e premurosi, sono stato e sono in buona salute, penso che tra qualche mese arriverò a compiere 88 anni, non sono mai stato ricoverato in ospedale. Sono stato fortunato – ha continuato Allen - anche nelle cose che ho fatto, perché ho iniziato a fare film e la gente è venuta a vederli, ho fatto il comico di cabaret e la gente è venuta a vedermi, ho scritto e lavorato per il teatro e la gente è venuta a vedermi, quindi tutto in un certo senso ha funzionato nella mia vita. Tutti i pezzi sono andati al loro posto ed è stata una grande fortuna. La mia vita è stata tutta costellata da colpi di fortuna".

"Essere bravo – ha concluso Allen - non è sufficiente, tutto sommato meglio essere fortunati che bravi. La fortuna è fondamentale, è un pezzo importante perché, magari, se sei bravo, ma non fortunato non riesci ad ottenere tutti questi risultati, quindi devo dire che mi è andata molto bene”.

Ad intervistarlo, nella serata del 15 settembre, è stato il presidente della Festa del Cinema di Roma Gian Luca Farinelli che ha ringraziato Woody Allen per la sua presenza a Roma, omaggiandolo di importanti parole: “Ci hai fatto sognare che i personaggi dei film potessero uscire dallo schermo e innamorarsi di noi, sei uno dei più grandi registi americani di sempre ma ti amiamo soprattutto noi europei e ci teniamo. Le tue battute sono diventate le nostre battute, i tuoi personaggi non sono supereroi ma esseri umani, imperfetti, con tutte le loro complessità e le nostre contraddizioni. Avendo visto i tuoi film abbiamo imparato la meraviglia dell’ironia e compreso il cinismo della vita”, ha detto Farinelli.

Infine, sottolineando lo stacanovismo di Allen (54 film in 50 anni), il presidente della Festa di Roma ha aggiunto: “Una stagione cinematografica senza un nuovo Woody non è una stagione cinematografica. Ogni anno abbiamo un appuntamento con te, attendiamo con ansia il titolo, facciamo sogni sul cast annunciato e infine siamo in sala, appena si spengono le luci entriamo nel mondo di Woody, nelle tue atmosfere, nella tua musica. Una volta all’anno grazie a te conosciamo il paradiso”.

Sabato 16 settembre Woody Allen sarà ancora a Roma, ma in veste di musicista con la sua New Orleans Jazz Band a Villa Ada per uno spettacolo imperdibile.