Come trascorrere un weekend low cost a Roma? Ecco qualche idea

Il mese di maggio è alle porte, la primavera ormai è arrivata a Roma, con il sole e le temperature sempre più miti. Tanta è la voglia di vivere la propria città e la Capitale non delude le aspettative dei romani offrendo un cartellone di iniziative all'insegna della cultura, del divertimento, dello svago.

Spettacoli teatrali, parchi divertimento, festival e tanto altro ancora. E RomaToday offre interessanti appuntamenti, a prezzi stracciati, per tutti i suoi lettori. Ecco quali sono le iniziative da non lasciarsi scappare (nella Capitale e non solo):

Welcome to Rome - Lo spettacolo interattivo che racconta Roma

WelcomeToRome è la più affascinante e sorprendente mostra spettacolo dedicata a Roma. Un progetto che permette di vivere un’esperienza unica, quella di immergersi nei 2700 anni di storia della città eterna. Attraverso un’emozionante “macchina del tempo” si farà un viaggio straordinario e si ammirerà la trasformazione di Roma da un piccolo villaggio alla città che oggi conosciamo. Spettacolari videoproiezioni su pareti, soffitto e pavimento accompagnate da una voce narrante, un grande plastico che prende vita mostrando le evoluzioni della città nel tempo. Exhibit interattivi che raccontano la storia di importanti monumenti.

ACQUISTA QUI I BIGLIETTI A PREZZO SCONTATO

Cinecittà World e Roma World

Entrambi i parchi a tema, quello del cinema e della tv e quello che ti trasporta indietro nei secoli, fino all'Antica Roma, hanno riaperto al pubblico per offrire una stagione primaverile ed estiva ricca di divertimento e novità per tutte le età. Attrazioni, anteprime cinematografiche, spettacoli, animali, giochi per i più piccoli per trascorrere un weekend all'insegna dell'adrenalina, della scoperta, dell'avventura. RomaToday offre la possibilità di acquistare biglietti scontati sia per Cinecittà World che per l'adiacente Roma World. Non solo, cdà anche la possibilità di abbonarsi per la stagione ad entrambi i parchi in zona Castel Romano, ad un prezzo molto vantaggioso.

SCOPRI QUI L'OFFERTA ABBONAMENTO A PREZZO SCONTATO

Provare Wakeboard a due passi da Roma

A due passi da Roma (nella zona di Valle Martella) si trova il Wake N Lake, un club dove si può praticare Wakeboard e non solo. Il Wakeboard è uno sport adatto ad ogni età, può essere praticato a partire dai 5 anni, per favorire un equilibrato ed armonico sviluppo del corpo, dello scheletro, dei muscoli e delle articolazioni dei bambini Wake N Lake si sviluppa per 18 ettari nei pressi del suggestivo lago di Mondo a pochi chilometri dalla Capitale. Un'ottima idea per vivere un'esperienza unica nel suo genere nel fine settimana.

ACQUISTA QUI I BIGLIETTI A PREZZO SCONTATO

"Siete Troppo Forti" al Teatro De Servi

La Stand-up Comedy di e con Davide Marini va in scena a Roma dal 6 all'8 maggio. Classe 1988, è il classico comico che scopre di saper far ridere durante gli anni della scuola: fin dalle medie infatti, i professori facevano la sua imitazione. Dopo essersi laureato in architettura, un giorno scopre l’esistenza della stand-up comedy, se ne innamora, ed inizia con lei una relazione tormentata.. riassumibile con la frase: “Stiamo insieme ma lei non lo sa”.

ACQUISTA QUI I BIGLIETTI A PREZZO SCONTATO

Pranzo o cena da Healthy Colour

Per chi nel weekend avesse voglia di ritagliarsi una parentesi gustosa, ma non nel solito ristorante, Healthy Color è il posto giusto. Il coloratissimo Healthy fast food del cantante Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon, con due sedi nella Capitale, offre un menu divertente, gustoso. Healthy Color è poke, wrap, burger, tartar, salad, soup e RomaToday offre menu scontati del 50% a tutti i suoi lettori.

APPROFITTA QUI DELLA VANTAGGIOSA OFFERTA

Cus Cus nel weekend

Sempre per chi desidera il weekend all'insegna del buon mangiare, RomaToday propone dei buoni spesa per il ristorante Cus Cus. Un angolo di Sicilia a Roma, in zona Piazza Bologna, dove degustare il cous cous come la tradizione siciliana comanda. Cous cous vegetariani il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato, dei prodotti di stagione e dell’estro di Simona, la titolare, sempre pronta a sperimentare.

ACQUISTA QUI I BUONI SPESA

Only Wine Festival 2022

Lasciamo Roma per andare in Umbria e vivere l'Only Wine Festival 2022. La manifestazione si svolgerà, dal 30 aprile al 1 maggio, presso Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello, sfruttando l’intero parco per l’area espositiva. Le protagoniste dell'evento saranno le migliori piccole cantine “under 40” d’Italia selezionate da A.I.S., che esporranno e faranno degustare il meglio della propria produzione (oltre 500 etichette in un’unica location) con tante degustazioni libere e guidate dai migliori sommelier AIS. Si tratta di una mostra mercato in cui è possibile acquistare anche singole bottiglie di vino dalle cantine e dai produttori presenti.

ACQUISTA QUI I BIGLIETTI A PREZZO SCONTATO