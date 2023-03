Come trascorrere un weekend low cost a Roma? Ecco qualche idea

Ultimo weekend di marzo, primavera ufficialmente entrata, temperature miti e tanta voglia di trascorrere tempo all'aria aperta, finalmente. La Capitale non delude le aspettative dei romani offrendo un cartellone di iniziative all'insegna della cultura, del divertimento, dello svago. Spettacoli multimediali, parchi divertimento, esperienze avventurose e altro ancora. E RomaToday offre interessanti appuntamenti, a prezzi stracciati, per tutti i suoi lettori. Ecco quali sono le iniziative da non lasciarsi scappare (nella Capitale e non solo).

Vivere Roma come non l'hai mai fatto

Welcome to Rome è lo spettacolo interattivo che racconta Roma. Una mostra fuori dal comune per immergersi nei 2700 anni di storia della città eterna. Attraverso un’emozionante “macchina del tempo” si potrà compiere un viaggio straordinario e vedere Roma trasformarsi da un piccolo villaggio alla città che oggi conosciamo. Spettacolari videoproiezioni su pareti, soffitto e pavimento accompagnate da una voce narrante. Un grande plastico che prende vita mostrando le evoluzioni della città nel tempo. Exhibit interattivi che raccontano la storia di importanti monumenti. A Welcome To Rome ti aspettano tante esperienze diverse e un unico obiettivo: conoscere la storia della città con rigore scientifico ma, allo stesso tempo, in modo appassionante, coinvolgente e spettacolare.

Parchi divertimento per tutta la famiglia

Diverse le offerte da non perdere nei parchi divertimento e a tema della Capitale e dintorni, che riaprono dopo la chiusura invernale. Iniziamo da Zoomarine: oltre 400 specie animali da conoscere insieme a degli esperti, più la visita al Giardino Zoologico di Zoomarine, il tutto ad un prezzo esclusivo.

Zoomarine è un parco a tema marino che si trova a Torvaianica, sul litorale laziale a circa 25 chilometri da Roma. Durante tutta la giornata, nel parco divertimenti si svolgono ad orari prefissati alcuni spettacoli con delfini, rapaci, otarie e pappagalli. Da non perdere lo spettacolo con tuffatori professionisti che senza paura sono sempre pronti a farvi vedere esibizioni uniche, con tuffi da oltre 25 metri di altezza. All’interno del Parco potrai esplorare diverse aree zoologiche – L’isola dei Delfini, La Passeggiata dei Pinnipedi, La Foresta dei Pappagalli, L’Area Amici di Zampa – dove è possibile ammirare dimostrazioni educative di delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali e acquatici. Nei mesi estivi l’offerta di Zoomarine si amplia ulteriormente con l’Acquapark, che comprende un complesso di piscine e scivoli da brivido, una laguna provvista di una spiaggia con lettini ed ombrelloni gratuiti e tanto altro. E nell'estate 2023 arriva anche il Flowrider Surf più grande d’Italia per cavalcare l’onda del divertimento fino all’ultimo splash.

Il divertimento prosegue a Castel Romano con la riapertura di Cinecittà World. Oltre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Regno di ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live ogni giorno e oltre 60 eventi previsti durante la stagione. Tanti eventi giornalieri e stagionali ai quali poter accedere ad un prezzo molto conveniente.

Cinecittà World, inoltre, si lega a Roma World, il parco a tema Antica Roma (scopri qui per abbonarti ad entrambi i parchi ad un prezzo speciale). Un villaggio immerso nella natura dove vivere una giornata come un vero gladiatore: i visitatori (grandi e piccoli) potranno ritrovare il vero contatto con la natura, vestire, mangiare e dormire come un antico Romano, diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, ammirare il volo dell’aquila e degli altri rapaci, visitare il set di Ben Hur e vivere un’esperienza unica… lì dove tutto ebbe inizio.

Un weekend all'avventura

Per i più avventurosi, per gli amanti dello sport e della natura, da non perdere una giornata all'Adventureland Park Cassino. Presso il parco si potrà vivere l'emozione del rafting. Salire a bordo dei gommoni Adventureland per vivere una giornata tra natura e sport, in famiglia o con gli amici. Il rafting è uno sport adatto a tutte le età, le attività di rafting si dividono in diversi livelli, possono partecipare addirittura bambini dai 2 anni in su. La discesa ha una durata di circa 1 ora e 15 minuti e viene effettuata anche in caso di pioggia.

La discesa Rafting Power ha un solo obiettivo: il puro divertimento, un momento di spensieratezza in massima sicurezza e con guide certificate. Quindi preparatevi a pagaiare con energia, a bagnarvi completamente e a divertirvi alla grande.

