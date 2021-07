Weekend al Castello, l'estate dà spettacolo a Santa Severa

Nella stagione estiva 2021, dal 2 Luglio all’11 Settembre, il Castello di Santa Severa ospita la prima edizione di Weekend al Castello: la rassegna di eventi, concerti, spettacoli teatrali e di danza, stand up comedy, incontri di letteratura e poesia, yoga, astrologia, laboratori artistici e circo per bambini, ideata e organizzata dall’Ass. Culturale ZIP Zone.

Undici weekend estivi per offrire al pubblico 22 appuntamenti artistici, connessi dal fil rouge della qualità e dell’originalità dei contenuti. La rassegna, strutturata per attrarre un pubblico inclusivo, ampio e diversificato per interessi ed età, proporrà sia eventi ad ingresso libero che a pagamento, dal prezzo contenuto ed accessibile.

Una rassegna artistica che nasce dall’urgenza di ritrovare quei momenti di condivisione e di ottimismo, quel senso di comunità che ormai da troppo tempo va disperdendosi. L’Associazione ZIPZone – promotrice attiva di un dialogo inclusivo ed interculturale tra Artisti, Istituzioni e Cittadini – aggiudicataria del bando indetto da LAZIOcrea per l’affidamento del servizio di organizzazione di eventi dal vivo presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, intende alimentare quel bisogno attraverso l’incontro tra il pubblico e gli artisti, in un’esperienza culturale unica, attrattiva e multidisciplinare che trasformerà il Castello di Santa Severa in un punto di riferimento per persone di ogni età per l’intera estate 2021.

Il palinsesto artistico di Weekend al Castello alternerà quindi momenti musicali, performativi e creativi, a incontri letterari, di poesia e di riflessione, in sintonia con il principio che l’Arte, in tutte le sue declinazioni, sia il più potente catalizzatore di emozioni e il più utile strumento di coesione sociale.

Il programma dell'estate al Castello di Santa Severa

Sabato 10 luglio, ci sarà la giovanissima GAIA, vincitrice del talent Amici e amatissima dai più giovani con i suoi brani dal sound reggaeton come l’ultimissimo “Boca”, in featuring con il rapper Sean Paul.

Il 17 luglio la rassegna ospiterà i due giovani cantautori Emma Nolde, artista poco più che ventenne molto seguita sulle piattaforme streaming con il suo primo album “Toccaterra”, e Wrongonyou, vincitore del premio della critica Mia Martini per la sezione nuove proposte di Sanremo 2021 con il brano “Lezioni di Volo”. Sabato 14 agosto, il palco del Castello ospiterà invece l’imperdibile performance “La Musica è Pericolosa”, a cura del grande Maestro Nicola Piovani.

Tra gli appuntamenti teatrali da non perdere: venerdì 6 agosto andrà in scena al Castello di Santa Severa, “Barzellette”, lo spettacolo scritto e interpretato dall’attore e drammaturgo romano Ascanio Celestini. Venerdì 23 luglio e venerdì 20 agosto, sarà invece il turno di Francesco De Carlo con “Pensieri Stupendi” e il monologo “Rodrigo Live” di LUCA RAVENNA, due tra i più conosciuti artisti italiani di stand up comedy.



Il 9 luglio l’imperdibile comedy show dell’attrice e speaker radiofonica Betta Cianchini “U.G.O. on the Road” e Sabato 24 luglio l’omaggio a Gabriella Ferri “Sono Partita di Sera” a cura dell’attrice, cantante e ballerina Valentina De Giovanni. Il 13 agosto sarà la serata dedicata alla danza con lo spettacolo “Juliette” a cura della coreografa Loredana Parrella e venerdì 27 agosto la serata dedicata ai bambini con “Posidonia”, lo spettacolo teatrale di narrazione animata a cura della Compagnia Teatro di carta.



Tra le altre performance: Sabato 21 Agosto “Vive La Vie” dell’eclettico quartetto di musicisti dal repertorio onirico e retrò Le Cardamomò, seguiti sabato 28 agosto dal concerto “Solo Live” del cantautore romano The Niro. Il 4 settembre sarà la volta del “Concerto a Cuor Leggero 2021” di Riccardo Sinigallia e sabato 7 agosto della serata orchestra dedicata ai più piccoli “Disney orchestra in jazz" e molti altri titoli ed artisti.

Oltre ai concerti e agli spettacoli citati, la rassegna coinvolgerà il pubblico con molte attività preserali: happening musicali, giocolerie, pièce teatrali, installazioni artistiche, cabaret, lezioni di yoga, incontri letterari e workshop esperienziali dedicati ad adulti e bambini.

Ogni weekend sarà inoltre allestita un’area ristoro sostenibile ed ecologica all’interno della Spianata dei Signori: un luogo semplice e speciale dove poter consumare un aperitivo, bere una birra artigianale o godersi una buona pizza ascoltando musica dal vivo, ma anche un comodo salottino all’aperto dove ritagliarsi dei momenti di pausa e di relax, mentre i propri figli partecipano a laboratori creativi ed eventi a loro dedicati. Uno spazio accogliente ed inclusivo, adatto a persone di ogni età, dove poter incontrare gli amici o consumare una cena veloce e di qualità a prezzi accessibili.