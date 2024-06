Viva il Cinema! (sotto le stelle) a Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà e Corviale

Aumenta il numero delle arene cinematografiche all'aperto della Capitale. Nel mese di luglio torna anche "Viva il Cinema!", l'iniziatova organizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali nell’ambito dell’Estate Romana. Si tratta della seconda edizione della manifestazione che porta la Settima Arte nelle periferie della città.

Tre arene, 46 proiezioni totalmete gratuite

Si inizia dal 1 al 17 luglio a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), mentre dall’8 al 26 sarà allestito lo spazio all’aperto nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio). La terza arena, situata al Corviale in via Poggio Verde (XI Municipio), sarà operativa dal 15 al 24 luglio.

Le proiezioni saranno introdotte da alcuni fra i più autorevoli e applauditi protagonisti del cinema italiano: fra i primi ospiti annunciati Roberto Andò, Gabriele Mainetti, Vinicio Marchioni, Gabriel Montesi, Giampaolo Morelli, Lillo Petrolo, Benedetta Porcaroli, Alessandro Preziosi, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca e Luca Zingaretti.

“Tornano anche quest’anno, nel quadro dell’Estate Romana, le arene del cinema estivo di Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà finanziate dal PNRR e a cura di Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma, che proporranno ai romani complessivamente 46 proiezioni di grandi film nel mese di luglio", ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “Le tre location in cui si terranno le proiezioni – ha aggiunto – corrispondono a tre aree strategiche per la città, che sono oggetto di un progetto di valorizzazione e riqualificazione per il tramite di tre specifici Piani Urbani Integrati. Sono sicuro che, come l’anno scorso, la programmazione di queste rassegne porterà molti cittadini ad assistere alle proiezioni e che queste saranno una bella occasione di condivisione e di festa".

L’identità visiva della campagna di comunicazione dell’iniziativa “Viva il Cinema!” nasce dalla collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Il visual è stato realizzato da Francesca Costantini, Rebecca Geri e Gaia Taverriti Mosaico, studentesse di NABA del Triennio di Graphic Design e Art Direction ed è stato selezionato tra sedici lavori proposti nell’ambito di un progetto didattico coordinato dai docenti NABA Daniele Marrone, Assunta Squitieri e Alessio Ferri.

Il progetto “Viva il Cinema!”, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.

Come vedere i film nelle arene di "Viva il Cinema!"

Le tre arene saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, la programmazione inizierà a partire dalle ore 21.15; tutti i film saranno proiettati in italiano. Di seguito, nel dettaglio, il programma delle tre arene di Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà e Corviale.

PROGRAMMA ARENA DI TOR BELLA MONACA

Il programma dell’Arena di Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), si svolgerà da lunedì 1 a mercoledì 17 luglio. Diciassette i titoli in arrivo, fra gli ospiti ci saranno Gabriele Mainetti che introdurrà, giovedì 4 luglio, la proiezione della sua opera seconda, Freaks Out, mentre lunedì 8 Giampaolo Morelli presenterà il suo esordio alla regia, 7 ore per farti innamorare. Gabriel Montesi, Lillo Petrolo e Luca Zingaretti incontreranno il pubblico per introdurre, rispettivamente, tre grandi successi come La stangata di George Roy Hill (3 luglio), Lo squalo di Steven Spielberg (11 luglio) e Il gladiatore di Ridley Scott (12 luglio).

1 luglio 2024 h. 21:15

ROCKY di John G. Avildsen, Stati Uniti, 1976, 119’

2 luglio 2024 h. 21:15

SOLE A CATINELLE di Gennaro Nunziante, Italia, 2013, 90’

3 luglio 2024 h. 21:15

LA STANGATA di George Roy Hill, Stati Uniti, 1973, 129’

Introdotto da Gabriel Montesi

4 luglio 2024 h. 21:15

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti, Italia, Belgio, 2021, 141’

Introdotto da Gabriele Mainetti

5 luglio 2024 h. 21:15

IO NON HO PAURA di Gabriele Salvatores, Italia, 2003, 108’

6 luglio 2024 h. 21:15

GREEN BOOK di Peter Farrelly, Stati Uniti, 2018, 130’

7 luglio 2024 h. 21:15

SCIALLA! (STAI SERENO) di Francesco Bruni, Italia, 2011, 95’

8 luglio 2024 h. 21:15

7 ORE PER FARTI INNAMORARE di Giampaolo Morelli, Italia, 2020, 94’

Introdotto da Giampaolo Morelli

9 luglio 2024 h. 21:15

NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE di Massimiliano Bruno, Italia, 2011, 98’

10 luglio 2024 h. 21:15

IL MARCHESE DEL GRILLO di Mario Monicelli, Italia, Francia, 1981, 135’

11 luglio 2024 h. 21:15

LO SQUALO di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1975, 124’

Introdotto da Lillo Petrolo

12 luglio 2024 h. 21:15

IL GLADIATORE di Ridley Scott, Stati Uniti, Regno Unito, 2000, 155’

Introdotto da Luca Zingaretti

13 luglio 2024 h. 21:15

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI di Fausto Brizzi, Italia, 2005, 100’

14 luglio 2024 h. 21:15

UNA NOTTE AL MUSEO di Shawn Levy, Stati Uniti, 2006, 109’

15 luglio 2024 h. 21:15

PANE AMORE E… di Dino Risi, Italia, 1955, 96’

16 luglio 2024 h. 21:15

VELOCE COME IL VENTO di Matteo Rovere, Italia, 2016, 119’

17 luglio 2024 h. 21:15

UN SACCO BELLO di Carlo Verdone, Italia, 1980, 93’

PROGRAMMA ARENA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ

Il programma dell’Arena di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) si svolgerà da lunedì 8 a venerdì 26 luglio all’interno dell’omonimo comprensorio. Saranno proiettati diciannove titoli, fra gli ospiti ci saranno gli attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, protagonisti de L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni (11 luglio), e Jasmine Trinca, interprete principale di Fortunata diretto da Sergio Castellitto (21 luglio). Il regista Roberto Andò presenterà il suo Viva la libertà, film che gli è valso il David alla Miglior sceneggiatura (18 luglio), mentre Vinicio Marchioni e Alessandro Preziosi introdurranno, rispettivamente, due capolavori come Fahrenheit 451 di François Truffaut (15 luglio) e L’attimo fuggente di Peter Weir (23 luglio).

8 luglio 2024 h. 21:15

DRAMMA DELLA GELOSIA di Ettore Scola, Italia, 1970, 107’

9 luglio 2024 h. 21:15

JOKER di Todd Phillips, Stati Uniti, 2019, 122’

10 luglio 2024 h. 21:15

COME ERAVAMO di Sidney Pollack, Stati Uniti, 1973, 118’

11 luglio 2024 h. 21:15

L’OMBRA DEL GIORNO di Giuseppe Piccioni, Italia, 2022, 100’

Introdotto da Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

12 luglio 2024 h. 21:15

THE QUEEN – LA REGINA di Stephen Frears, Regno Unito, 2006, 102’

13 luglio 2024 h. 21:15

ENNIO di Giuseppe Tornatore, Italia, 2022, 150’

14 luglio 2024 h. 21:15

HITCHCOCK di Sacha Gervasi, Stati Uniti, 2012, 98’

15 luglio 2024 h. 21:15

FAHRENHEIT 451 di François Truffaut, Regno Unito, 1966, 112’

Introdotto da Vinicio Marchioni

16 luglio 2024 h. 21:15

L’OMBRELLONE di Dino Risi, Italia, 1965, 90’

17 luglio 2024 h. 21:15

LA MIA AFRICA di Sydney Pollack, Stati Uniti, 1985, 161’

18 luglio 2024 h. 21:15

VIVA LA LIBERTÀ di Roberto Andò, Italia, 2013, 94’

Introdotto da Roberto Andò

19 luglio 2024 h. 21:15

SCIALLA! (STAI SERENO) di Francesco Bruni, Italia, 2011, 95’

20 luglio 2024 h. 21:15

LA FINESTRA SUL CORTILE di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1954, 121’

21 luglio 2024 h. 21:15

FORTUNATA di Sergio Castellitto, Italia, 2017, 103’

Introdotto da Jasmine Trinca

22 luglio 2024 h. 21:15

PANE AMORE E… di Dino Risi, Italia, 1955, 96’

23 luglio 2024 h. 21:15

L’ATTIMO FUGGENTE di Peter Weir, Stati Uniti, 1989, 129’

Introdotto da Alessandro Preziosi

24 luglio 2024 h. 21:15

SPERIAMO CHE SIA FEMMINA di Mario Monicelli, Italia, 1986, 120’

25 luglio 2024 h. 21:15

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA di Valerio Zurlini, Italia, Francia, 1961, 121’

26 luglio 2024 h. 21:15

RISATE DI GIOIA di Mario Monicelli, Italia, 1960, 106’

PROGRAMMA ARENA AL CORVIALE

Il programma dell’Arena al Corviale, situata in via Poggio Verde (XI Municipio), si svolgerà da lunedì 15 a mercoledì 24 luglio. I dieci film che saranno proiettati e gli ospiti che incontreranno il pubblico saranno annunciati nei prossimi giorni.