È morto Vittorio Banchetti, padre del famoso "salotto degli sportivi" al centro di Roma

Banchetti è un'insegna che molti romani legano ad un ricordo, un pantalone da sci, una giacca a vento, un paio di scarponi. In molti hanno varcato la soglia del negozio in Campo Marzio (oggi in via del Leone 23) certi di trovare un capo ricercato e di ottima qualità, sicuri di incontrare professionalità, cura e riservatezza, quella che in tanti anni di lavoro Vittorio Banchetti ha trasmesso alle figlie e a tutti i suoi collaboratori.

Nella mattinata di lunedì 1 aprile è venuto a mancare Vittorio Banchetti, a luglio avrebbe compiuto 84 anni. I funerali si sono svolti in una pienissima San Lorenzo in Lucina nella giornata di mercoledì 3 aprile. "Papà è stato un grande uomo", dice a RomaToday la figlia Elisabetta che, insieme alla sorella Francesca, porta avanti l'azienda di famiglia. "Oggi alla fine dell'omelia - continua - i nostri collaboratori hanno letto una lettera nella quale ringraziavano papà per gli insegnamenti di vita che hanno ricevuto lavorando nella nostra famiglia. La chiesa era pienissima, c'era gente in piedi fino in fondo. Ne sono orgogliosa".

L'intuizione per lo sci di Vittorio Banchetti

Quella di Banchetti è una storia di successo che ha avuto inizio nel 1918 in via dello Statuto, quando Galliano Banchetti aprì un negozietto che vendeva sali, tabacchi e polvere da sparo. Fu l'inizio di un viaggio che avrebbe portato lontano l'azienda di famiglia. Il cambio di passo arrivò nel 1961 con Vittorio Banchetti, appunto, figlio di Galliano che, ancora giovanissimo mosse i primi passi nel commercio ed ebbe un'intuizione (vincente possiamo dire oggi): quella di puntare sullo sport e, in particolare sul mondo dello sci. Il fratello aveva scoperto in Francia un tessuto elasticizzato perfetto, Vittorio Banchetti trovò un sarto in Campo Marzio che realizzava pantaloni su misura, così presto i capi di Banchetti, da Roma raggiunsero Cortina e il Sestriere.

Ai tempi del boom economico e della Dolce Vita, Banchetti divenne punto d'aggregazione per appassionati sportivi di tutta Italia, non c'era romano o appassionato di sci che non entrasse qui prima di dirigersi verso le piste. Negli anni Banchetti Sport è diventato un vero e proprio salotto, amato da tutti, residenti e non, e frequentato da tanti personaggi di spicco del mondo della politica, dello spettacolo e della cultura. "Nonostante la caccia fosse sempre stata la sua passione - racconta Elisabetta Banchetti a RomaToday - mio padre capì da imprenditore che era giusto puntare sullo sci e sullo sport, questa intuizione è stata lungimirante e ci ha portato fortuna".

Vittorio Banchetti e il legame con Roma

L'azienda ha compiuto 100 anni nel 2018: "Papà ha portato avanti l'azienda con mamma Paola, donna intuitiva negli acquisti, nelle scelte. Da anni poi ci siamo io e mia sorella Francesca", prosegue Elisabetta Banchetti. "Io ho iniziato a 22 anni, ora ne ho 56, mia sorella ne ha 50, da via Campo Marzio ci siamo spostati in via del Leone, facciamo parte dei negozi storici di eccellenza è per noi una grande soddisfazione".

"Papà ha dedicato tantissimo tempo alla città, è stato in Federmoda, ha fatto parte dell'Associazione Residenti Campo Marzio. Ha vissuto a pieno il centro storico e il tridente, come commerciante ma, prima ancora, come residente. Il centro storico era la sua vita e riusciva sempre ad abbinare le necessità del residente con quelle del commerciante", aggiunge Elisabetta Banchetti.

A contraddistinguere Vittorio Banchetti era il rispetto e la riservatezza che aveva per i suoi clienti e che trasmetteva ai suoi dipendenti: "Mio padre ci teneva moltissimo e lo insegnava a tutti i suoi collaboratori. Non è mai successo che un divo o un personaggio noto sia entrato nel nostro negozio e un commesso gli abbia chiesto un autografo. Nel nostro negozio anche il vip doveva e deve sentirsi a casa", conclude Elisabetta Banchetti.

Oggi Banchetti Sport in via del Leone, 23 è un negozio di sport a 360 gradi, dove trovare i migliori marchi dell’abbigliamento sportivo, casual uomo, donna e abbigliamento bambino.