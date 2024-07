Vittoriano sotto le stelle, tornano le aperture serali da luglio a settembre

Torna l’appuntamento con le aperture serali del Vittoriano. Un’occasione, per cittadini e turisti, per ammirare un patrimonio di assoluto rilievo artistico-culturale nelle suggestive serate estive romane.

Tutti i venerdì, a partire dal 5 luglio fino al 13 settembre (tranne il 16 agosto) e nelle giornate di sabato 6 luglio, 7 e 14 settembre, il Vittoriano, compresa la Terrazza Panoramica, prolungherà l’apertura fino alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.45. Rispetto allo scorso anno, l’orario è stato ulteriormente ampliato per garantire una maggiore fruizione dell’Istituto e dei suoi spazi al di là delle consuete occasioni di visita.

A completare le attività, si segnalano iniziative di alto livello all’insegna dell’accessibilità e dell’inclusione, organizzate dal team didattico del VIVE, che sono dedicate a un pubblico ampio e diversificato: Laboratori per bambini e famiglie, quali “Cartoline al chiaro di Luna”, in cui i più piccoli saranno guidati alla scoperta del Vittoriano attraverso una narrazione animata “su misura” e “Vittoriano sotto le stelle”, per esplorare il celebre monumento muniti di mappa, torcia e bussola.

E ancora le visite guidate intitolate “Il Vittoriano e le stelle del cinema”, in cui approfondire le relazioni fra arte, letteratura e cinema che vedono come protagonista il Vittoriano e “Una sera al Vittoriano” dedicata ad approfondirne le principali emergenze artistico-architettoniche. I diversi percorsi si concludono con una visita alla Terrazza Panoramica da cui il pubblico potrà godere di una vista unica sulla città di Roma.

Al programma serale, si affianca un fitto calendario di iniziative didattiche diurne, previsto nelle giornate di sabato sia al Vittoriano che a Palazzo Venezia, tutte affidate dal VIVE ad Opera Laboratori Fiorentini.