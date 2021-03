Vita da Carlo, in arrivo una serie tv comedy sulla vita di Verdone

La serie tv sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. L'attore e regista romano non farà altro che interpretare se stesso

Lo spot pubblicitario diffuso negli ultimi giorni da Amazon Prime Video non lascia più dubbi: sulla piattaforma streaming di Amazon è in arrivo "Vita da Carlo", una serie tv con Carlo Verdone, o meglio, sulla vita di Carlo Verdone.

Il progetto approderà su Amazon Prime Video nel 2021 - ancora non si conosce la data esatta di uscita - insieme ad altre produzioni Amazon Original Italiane, tra cui Dinner Club, LOL: Chi ride è fuori e Celebrity Hunted S2.

Vita da Carlo, cosa si sa della serie tv

Vita da Carlo, produzione originale Amazon Italia, appunto, sarà una serie tv comedy in cui Carlo Verdone non farà altro che interpretare se stesso e raccontare la sua vita, la sua carriera di attore e regista in maniera romanzata. Ad affiancarlo saranno altre star italiane.

La serie tv è un progetto ideato da Nicola Guaglione, Menotti e Carlo Verdone, prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro. Sarà composta da 10 episodi, ambientata ovviamente a Roma e avrà l'obiettivo di raccontare al pubblico gli ultimi dieci anni della vita di Verdone. racconta gli ultimi dieci anni dell’artista.

Non resta che attendere ulteriori dettagli da Amazon Prime Video, che sarà l'unica piattaforma a trasmettere in esclusiva Vita da Carlo.