Vita da Carlo 2, Verdone annuncia la data d'uscita

La seconda stagione di Vita da Carlo, la serie tv autobiografica diretta dall'attore e regista romano, sta per arrivare. Era lo scorso novembre quando su RomaToday vi avevamo parlato delle prime indiscrezioni sulla stagione numero 2, ma è qualche giorno fa - al Giffoni Film Festival - che Verdone e il resto del cast hanno annunciato la data di messa in onda.

Quando esce Vita da Carlo 2

Durante la terza giornata del festival cinematografico Carlo Verdone, assieme a Sangiovanni e Ludovica Martino, ha incontrato il pubblico e presentato con un evento speciale Vita da Carlo 2.

Non solo: il Giffoni Film Festival è stata l'occasione per annunciare ufficialmente la data di uscita della seconda stagione che sarà disponibile, a partire dal 15 settembre, in esclusiva su Paramount+.

Vita da Carlo 2 è scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. Nel cast saranno presenti con Carlo Verdone, Max Tortora, Monica Guerritore e Stefania Rocca. New entry della seconda stagione il giovane cantante Sangiovanni che, nella serie interpreterà se stesso, chiamato però a calarsi nei panni di Carlo Verdone da ragazzo nel suo film autobiografico. Il personaggio di Sangiovanni sarà legato a quello di Maria De Filippi (anche lei interpreterà se stessa).

Nel cast, inoltre, ci saranno anche Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.