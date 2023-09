Riapre la Piramide di Caio Cestio: visite guidate gratuite con l'archeologa

Dopo i 400 ingressi registrati durante le Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza Speciale di Roma riapre la Piramide di Caio Cestio ogni domenica di ottobre con visite guidate gratuite.

Bianca, di marmo, inconfondibile la Piramide è un simbolo del panorama della Capitale e si inserisce in un suggestivo quadrante di Roma, affiancata dallo storico Cimitero acattolico di Roma o Cimitero degli Inglesi, sul limitare del Rione Testaccio.

"Questa riapertura si inserisce nel lavoro che la Soprintendenza Speciale di Roma sta portando avanti capillarmente nei siti archeologici e i monumenti che non sono aperti in modo ordinario al pubblico – secondo il Soprintendente Daniela Porro – Un’occasione per i tanti cittadini che vogliono conoscere qualcosa di più sulla Piramide di Caio Cestio, un monumento archeologico simbolo del tessuto urbano della Capitale e protagonista della grande Storia".

Le visite guidate, coordinate dall’archeologa Barbara Rossi responsabile del sito, saranno tre ogni domenica, a intervalli di un’ora, alle 10, alle 11 e alle 12, per un numero massimo di 25 persone per ogni turno.

La prenotazione è obbligatoria su www.soprintendenzaspecialeroma.it Costruita nel 12 avanti Cristo, la Piramide è il monumento funebre di Caio Cestio Epulone, politico che ricoprì le cariche di pretore, tribuno della plebe e membro dei septemviri epulones: venne edificata in meno di un anno perché nel suo testamento Caio aveva disposto che gli eredi ultimassero il suo sepolcro entro 330 giorni, pena la perdita della ricca eredità. Ma la Piramide di Caio Cestio è anche l’unico monumento superstite della moda egizia, che si diffuse nell’Urbs dopo che la terra dei faraoni era divenuta provincia romana nel 30 avanti Cristo.