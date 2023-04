Al Villaggio della Terra con i giovani economisti di "Economy of Francesco" dell'Hub Lazio

Martedì 25 aprile, dalle ore 14 alle 19, presso il Galoppatoio di Villa Borghese, ci sarà una mostra interattiva per raccontare le storie personali e professionali e le visioni innovative e sostenibili di giovani economisti, imprenditori e change makers di The Economy of Francesco, una comunità internazionale lanciata da Papa Francesco e ispirata alla spiritualità del Santo di Assisi che ad oggi conta oltre tremila giovani da 120 Paesi diversi.

Nell’area dedicata all’Agenda 2030 di Villaggio per la terra1, alcuni giovani dell’Hub Lazio di The Economy of Francesco saranno presenti insieme alla mostra per dialogare con i visitatori su come già oggi è possibile trasformare un sistema economico che “uccide alla radice” (Papa Francesco) partendo dalla comunione con gli ultimi (il bacio al lebbroso di San Francesco) e mettendo al centro l’ecologia integrale (Laudato Si’) come contenuto e l’amicizia sociale (Fratelli Tutti) come stile e metodo.

L'attività è stata finanziata da Elanet (The European Latin-American Network in Support of Social Entrepreneurs) con la collaborazione dell'Università LUMSA.

The Economy of Francesco è una comunità internazionale di economisti, change makers, imprenditori, attivisti e promotori di economia sostenibile under 35. Nato a seguito di una lettera aperta di Papa Francesco nel maggio 2019, ha come obiettivo lo sviluppo di un pensiero economico basato su una sostenibilità umana, sociale, ambientale ed economica che, impregnato dello spirito di Francesco d'Assisi, si traduce in progetti imprenditoriali e proposte politiche. Più info su https://francescoeconomy.org/