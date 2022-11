Villaggi di Natale a Roma e dintorni: tutti gli indirizzi

Il Natale si avvicina, si respira una magia particolare a Roma, con tanti eventi dedicati al Natale. E che bello poter tornare nei tanti villaggi di Natale di Roma e dintorni.

Piccole "città dei sogni" dedicate a questa magica festa, con tanto di casa di Babbo Natale, stanze degli Elfi (al lavoro con la preparazione dei regali), piste di pattinaggio sul ghiaccio, fabbriche dei giocattoli, posta delle letterine, stand di artigianato e creazioni home made per trovare qualche originale pensiero da mettere sotto l'albero.

Pronti a scoprire le numerose location piene di magia che coinvolgeranno grandi e bambini?

Villaggi di Natale a Roma: tutti gli indirizzi

Si va dai magici boschi dedicati ai più piccoli, ai villaggi dedicati allo shopping e ai dolci natalizi che prenderanno per la gola i più grandi. I villaggi di Natale sono pronti ad accogliere tutta la famiglia, per qualche ora di pura magia alla ricerca di Babbo Natale e delle sue renne. Ecco quali sono i villaggi di Natale da non perdere a Roma e dintorni:

Christmas World

"Christmas World", il Natale nel Mondo, arriva a Villa Borghese, dal 3 dicembre all'8 gennaio. Una luccicante manifestazione a cielo aperto, in un'area di 30.000 mq. Il più grande evento delle festività in Italia. Enormi installazioni, esperienze a tema, incredibili photo opportunity, spettacoli e happening in un film in cui essere protagonisti. Ci si potrà immergere in questi fantastici scenari. Si potranno rivivere i ricordi natalizi legati alla città di Roma; passeggiare nel cuore di Berlino; perdersi nel mercato di Londra; lasciarti affascinare dalla magia di Parigi e in un attimo arrivare a New York per volteggiare sulla pista di pattinaggio sotto il ponte di Brooklyn. Immancabile meta è il Polo Nord, con un originale scenografia del villaggio di Babbo Natale. Non bastasse, nuova tappa a Tokyo, con un padiglione dedicato alle atmosfere orientali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Villaggio di Natale del Solara Garden Center

Il tradizionale Villaggio di Natale è tornato al Solara Garden. Un progetto che dal 1997 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo più bello dell'anno con luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. Un'intera struttura totalmente dedicata al settore natalizio suddivisa in dieci aree tematiche diverse per colori e stile. Dalla casa di pan di zenzero e del bastoncino di zucchero americano, al regno ghiacciato di orsi polari e cristalli di ghiaccio Innumerevoli schiaccianoci in tutti i loro colori sono alla guardia di un negozio incantato che come in una favola ogni anno si trasforma per stupire il suo pubblico. E poi la PIneta con tante varietà di alberi verdi ed innevati, con tantissimi tipi di luminarie in un'esposizione che si snoda su una superficie di oltre 4000 mq al coperto. Da quest'anno, all'esterno, c'è un treno a tema natalizio che collegherà il grande parcheggio all’interno dell’ex cinema drive-in, all’entrata di Casal Palocco. Un’esperienza unica per raggiungere quel piccolo angolo di mondo dove ancora è possibile sognare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Incanto di Luci

"Incanto di Luci", la mostra d’arte sensoriale è arrivata all’Orto Botanico di Roma e vi resterà fino a domenica 8 gennaio 2023. Un mondo incantato, incorniciato dalla Città Eterna, in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte, Dresda e Windsor. Un microcosmo incantato all’Orto Botanico di Roma che ha l'obiettivo di suscitare meraviglia in bambini e adulti che hanno sempre più voglia di vivere emozioni forti e, forse, quasi dimenticate. Un viaggio luminoso e affascinante che si conclude con lo sfavillante Rondò di Natale: tra alberi magistralmente decorati, una grande slitta con Babbo Natale e grandi pacchi illuminati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Cinecittà World

Anche Cinecittà World si veste di magia e spalanca le porte al periodo più bello dell’anno: il Natale. Fino a domenica 8 gennaio, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale si trasforma in un Villaggio di Natale ricco di suggestioni, luci e colori. Chi ha voglia di sognare e di immergersi in un’atmosfera di festa può farlo varcando la soglia di piazza Cabiria. Il Christmas Show accoglie i visitatori per una giornata di divertimento con 14 attrazioni e spettacoli a tema natalizio, tra cui il musical “Natale a Cinecittà World” in scena tutti i giorni al Teatro1. Ci sono i mercatini di Natale che popolano il parco di casette di legno in cui assaporare la vera essenza natalizia tra luci, leccornie, profumo di biscotti e vin brûlé e regali da mettere sotto l’albero. Nella casa di Babbo Natale Santa Claus aspetta i suoi piccoli ospiti per leggere letterine piene di desideri e scattare con loro una memorabile foto ricordo. Il Truccabimbi Natalizio trasforma i bimbi nel loro personaggio preferito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ice Christmas, il Villaggio di Natale al Foro Italico

Una nuova affascinante location fra lo Stadio Olimpico e Ponte Milvio, nell’area ex area del poligono di tiro Farnesina sarà il quartier generale dell'Ice Christmas, un villaggio di Natale in stile nord Europa, con suggestive postazioni a forma di casetta tipica di montagna che ospiteranno artigiani, piccoli commercianti ed artisti che animeranno con i loro prodotti il mercatino. Dalla gastronomia all'artigianato in un vortice di profumi, sapori e sensazioni tattili proietteranno i visitatori in un'atmosfera magica. Gli espositori sono stati accuratamente selezionati per l’originalità e la cura dei prodotti, per la passione in ciò che realizzano affinchè ogni particolare racconti la loro storia. Diffusione di musica natalizia lungo tutto il percorso del mercato di Natale. Sarà presente anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Un angolo speciale dedicato all'intrattenimento per grandi e piccini sarà allestito da Remo Pannain, l’inventore ed organizzatore Supermagic, che offrirà nello spazio a lui dedicato, spettacoli di magia per sognare, sorprendere e divertire gli adulti, ma anche i bambini. Una miscela di incanto, poesia, energia, divertimento e stupore, in una fantastica cornice capace di portare il pubblico indietro nel tempo.

Il Parco delle Favole Incantate

Riaprono le porte del Parco delle Favole Incantate ad Ariccia. Il magico parco che si accende per il Natale, con luminarie e atmosfere fiabesce, da incanto, pronte ad affascinare grandi e piccini. Un paesaggio incantato nel bosco del Parco Chigi, che si illumina con mascotte della Walt Disney e protagonisti del Natale. E non mancherà Babbo Natale.

Il Fantastico Castello di Babbo Natale

Babbo Natale è già pronto per salire sulla slitta. Al Castello di Lunghezza torna Il Fantastico Mondo del Natale con tante sorprese e novità. Ad accogliere i visitatori nel magico regno, è la splendida Fata delle Nevi, pronta ad aprire le porte della casa di Santa Claus, con il salone dell’accoglienza, la sala da pranzo, la cosmica stanza da letto e lo studio dove legge le migliaia di letterine scritte dai bambini e colme di desideri. Una volta varcata la soglia sarà proprio la sua segretaria ad accompagnare grandi e piccini dal supereroe del Natale, pronto a dare il benvenuto insieme ad una mostra speciale delle slitte che nei secoli ha utilizzato per i suoi fantastici viaggi intorno al mondo. Impossibile poi non trovarsi di fronte ai vari abitanti del villaggio: gli elfi postini alle prese con una valanga di lettere da imbucare, gli elfi giocattolai intenti a confezionare doni speciali, gli elfi pasticceri con i loro profumati ed invitanti dolci, gli elfi volanti.

In questa dimensione fatata, dove la fantasia prende il sopravvento, oltre al popolo degli elfi ecco anche i protagonisti delle fiabe, principi e principesse, i personaggi dei cartoon e quelli simbolici del Natale, come il pupazzo di neve, gli orsi, le renne che prendono vita insieme agli alberi amici della terra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Regno di Babbo Natale

E' tra i villaggi di Natale più famosi del Lazio: il Regno di Babbo Natale di Vetralla (Viterbo). Un luogo incantato che, fino a gennaio, accoglie 7 giorni su 7 gli amanti del Natale. Una vasta esposizione di decorazioni natalizie che viaggiano da tutta Europa per raggiungere Vetralla, il piccolo paese della provincia di Viterbo. Ogni anno sono oltre 600.000 le persone che partono da ogni parte d’Europa per visitare questo magico regno che, nel tempo, è diventato un vero e proprio luogo cult per gli amanti del Natale. Ad accogliere i visitatori è la frizzante allegria degli Elfi del Regno, si prosegue con La Porta del Natale, il Villaggio degli Elfi, la Casa di Babbo Natale, il tunnel dei mille dolci, il Bosco Ghiacciato, per finire nelle Stanze del Regno: lo storico shop del Regno di Babbo Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il magico Bosco del Natale

Torna alle Terme Varroniane di Cassino, il Magico Bosco Del Natale. Una nuova fantastica avventura dai creatori de “Il Bosco delle Favole” con Babbo Natale e i suoi aiutanti che hanno scelto una foresta incantata per festeggiare il Natale. Una location magica dove grandi e piccini troveranno attrazioni speciali come l’ufficio postale degli Elfi, la fabbrica dei giocattoli, la stanza da letto di Babbo Natale e dei suoi amici elfetti, il Polo Nord e la stanza del trono di Santa Claus oltre al Mercatino di Natale dove saranno esposti i prodotti delle eccellenze artigianali ed eno-gastronomiche del territorio, in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Previsti anche spettacoli per bambini in varie fasce orarie. Basta seguire la mappa per non perdere l'orientamento ed immergersi in un'atmosfera da fiaba. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Se volete segnalare altri Villaggi di Natale a Roma e dintorni scrivete a romatoday@citynews.it