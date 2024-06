Village Celimontana, oltre 100 concerti a ingresso gratuito nella villa romana

Arriva l'ottava edizione del Village Celimontana, rassegna organizzata dal Cotton Club, in programma dal 15 giugno al 7 settembre. Oltre 100 concerti live in un festival che vedrà alternarsi sul palco grandi musicisti jazz, formazioni swing, manouche, rock ‘n roll e alcune big band italiane, il tutto nella cornice di Villa Celimontana.

La giornata di apertura della rassegna, il 15 giugno, sarà affidata alla big band del maestro Gianni Oddi, storico sassofonista di Ennio Morricone, con la partecipazione straordinaria di Gianluca Guidi, grande crooner italiano.

Tante le serate dedicate al sociale durante il Festival e un'intera settimana per il grande Jazz tradizionale con il Roman Classic Jazz Festival a cura di Lino Patruno dal 27 agosto al 1 settembre, uno storico Festival nel Festival per ricordare la musica Swing ed i suoi più grandi interpreti.

“Greg ogni luneday”, tutti i lunedì sul palco del Village Celimontana: Claudio Gregori, in arte “Greg”, musicista, comico e attore imprevedibile e geniale. Swing Swing Swing tutti i martedì è la storica serata dedicata al ballo Swing, il Lindy hop, il Charleston e il Tip Tap, e Bevo solo rock'n'roll tutte le domeniche, per chi ama il Rock'n'roll anni '50. Le due serate cominceranno sempre con una lezione gratuita “primi passi” offerta dalle migliori scuole di ballo di Roma e a seguire il concerto con tutti i ballerini in pista.

Da segnalare due mini festival: il Gipsy mini-Festival dedicato a Django Reinhardt, dove Lo spettatore si ritroverà proiettato nella Parigi delle sale da ballo negli anni precedenti la seconda guerra mondiale; Botequim De Maria, dedicato a Tom Jobim e alla Bossanova con i grandi interpreti della musica brasiliana. Brunch “storia e musica” ogni domenica all’ora di pranzo si parlerà di musica, di generi musicali, di aneddoti e di storie legate alla musica, il tutto naturalmente accompagnato da un’esibizione live. Come nei grandi Festival internazionali si suonerà anche di giorno.

Il 21 giugno la Festa della musica, con più di 10 esibizioni dalle 15 fino a mezzanotte. Festeggeremo questa importante ricorrenza come nel resto del mondo. La festa della musica è in collaborazione con l’associazione Cosmo. Il grande ritorno di Emanuele Urso the King of swing che tornerà ad infiammare il pubblico con l’energia della musica di Benny Goodman come solo lui sa interpretare.

Village Celimontana e l’internazionalità, la Kisito jazz Band e il loro Afrojazz, Les Chats Noirs con la chanson française in stile manouche, Jim Porto e il suo jazz samba, Nina Perersen ed il jazz norvegese, Paul Ricci e Mafalda Minnozzi da Rio de Janeiro e Jean Sebastien Simonoviez polistrumentista francese che gira il mondo proponendo la sua grande qualità musicale. Serate al sociale con Max Maglione per la casa di Peter Pan, Mirko Valeri e i Via Greve e i Buffalo Lovers.

Il primo agosto Francesco Maresca e Anna Donzelli stroncati da un assurdo incidente sull’A1 quando pochi giorni dopo Francesco ed il suo Sax avrebbero riempito di note il Festival: la celebrazione avverrà in collaborazione con l’associazione FraMare. Altri grandi nomi: Max Paiella, Samantha Iorio, Gege' Munari, Giorgio Rosciglione, Stefano Reali e tanti altri per vivere un'estate di magia e di musica.

Il Festival ad ingresso gratuito Village Celimontana è parte del programma dell'Estate Romana.