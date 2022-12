Villa Bonaparte, riapre al pubblico uno dei luoghi "segreti" di Roma

Villa Bonaparte, sede dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, per volere dell’Ambasciatrice S.E. Florence Mangin apre le sue porte al pubblico a partire dal 3 gennaio 2023, per consentire a romani e turisti di ammirare uno dei più suggestivi e celebri “luoghi segreti” di Roma, così descritto dalla scrittrice Lady Sydney Morgan, in viaggio a Roma nel 1820: "Di tutte le ville che possiede la famiglia Borghese, una sola offre il fascino inglese, l´eleganza francese e il gusto italiano coniugati nella maniera più felice: la Villa Paolina Bonaparte".

La Villa, che fu costruita nel 1750 per volere del cardinale mantovano Silvio Valenti Gonzaga, segretario di Stato di Papa Benedetto XIV, svetta al centro di un grande giardino ed è caratterizzata esternamente da una compostezza espressiva visibile nella linearità e semplicità formale e decorativa, distante dal gusto tardo-barocco allora in voga nella città, ma in anticipo sulle soluzioni neo-rinascimentali adottate nella successiva epoca del neo-classicismo. All’epoca del cardinal Valenti Gonzaga la Villa era uno scrigno di capolavori dell’arte, frequentato da eminenti personaggi della cultura artistica e scientifica del tempo. Alla morte del cardinale, la Villa fu acquistata prima dalla famiglia Sciarra Colonna e successivamente, nel 1816, da Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone e sposa del principe Camillo Borghese. Fu per volere di Paolina che si attuò il grande lavoro di restauro della Villa, nonché il rinnovamento della decorazione interna secondo lo stile Impero. Oggi possiamo ammirare la Villa così come Paolina Bonaparte la volle trasformare.

Quando le truppe del Regno d’Italia aprirono la “Breccia di Porta Pia”, il 20 settembre 1870, entrarono a Roma proprio attraverso il giardino di Villa Bonaparte.

Dal 1950 la Villa ospita l’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede.

Le visite guidate

Le visite guidate sono l’occasione per ammirare la sontuosa Villa, restaurata nel 2018, in tutto il suo splendore e si snodano tra il grande salone al piano nobile, adornato dalle muse monumentali che svettano in chiaro scuro sullo sfondo decorato con motivi architettonici, la stanza egizia, decorata in onore delle campagne militari in Egitto di Napoleone, la cappella con stucchi di epoca settecentesca, la sala da pranzo, arricchita da opere pittoriche del Seicento francese provenienti dal Museo del Louvre, nonché la loggia al piano nobile caratterizzata da un soffitto decorato con un magnifico pergolato che richiama e rimanda al lussureggiante giardino che circonda la Villa.

Le visite guidate sono disponibili il martedì e il giovedì alle ore 10.30 e alle ore 11.30 e sono acquistabili sul sito www.visite-villabonaparte.it. Sono organizzate da Mirabilia Art Wonders, specializzata nella valorizzazione e gestione del patrimonio artistico e dei luoghi della cultura.