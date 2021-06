Villa Ada Roma Incontra il Mondo, slitta la manifestazione estiva

La partenza rimandata di tre giorni per cause non imputabili all’organizzazione

“Comunichiamo con rammarico lo slittamento del Festival al 23 giugno”. Con queste parole gli organizzatori di Villa Ada Roma Incontra il Mondo annunciano il ritardo nella partenza della kermesse musicale-

Non più il 20 giugno, come previsto, ma il 23. Lo slittamento, sottolineano, è dato da cause non imputabili all’organizzazione.

“Ci scusiamo per il disagio - spiegano a tal proposito gli organizzatori - ma i tempi di chi vuole riaccendere la musica non collimano con i tempi amministrativo-burocratici del Comune di Roma necessari per l'allestimento del Festival, nonostante le

Il concerto di Bombino & Andrea Viterbini in cartellone il 20 giugno è quindi spostato al 10 luglio; il concerto di Nuove Tribù Zulù previsto il 21 giugno è rimandato al 13 luglio (entrambi gli eventi sono gratuiti con prenotazione. Chi si fosse già prenotato può prenotarsi nuovamente). Il live di Julie's Haircut e Laura Agnusdei fissato il 22 giugno è in fese di riprogrammazione (per chi non potesse prendervi parte il biglietto sarà rimborsabile).

L’evento organizzato per la Giornata Mondiale del Rifugiato e della Rifugiata previsto per domenica 20 giugno e organizzato in collaborazione con Arci Immigrazione e UNHCR rimane invece confermato: alcuni degli appuntamenti e degli interventi previsti si terranno dalle ore 18 presso il circolo Arci Angelo Mai, che l’organizzazione di Villa Ada ringrazia per l’accoglienza.

Rimane confermato l’avvio della manifestazione mercoledì 23 giugno con il concerto di Giancane, per poi proseguire fino al 18 agosto come previsto.

Il cartellone aggiornato di Villa Ada Roma Incontra il Mondo