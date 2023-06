Villa Ada Festival 2023, musica dal vivo e incontri culturali nella villa romana

Dopo il successo dello scorso anno si conferma per l’estate 2023, il Villa Ada Festival, la rassegna di concerti, eventi, incontri e molto altro che torna anche quest’anno protagonista nella meravigliosa cornice di Villa Ada a Roma.

I concerti di Villa Ada Festival

Il calendario è ancora in via di definizione ma, al momento, sono stati confermati i seguenti appuntamenti: il 9 luglio appuntamento con "10 anni di Spaghetti Unplugged", seguirà, l'11 luglio, "Goran Bregovic". Il 15 luglio sarà la volta di Cock Sparrer, mentre il 18 luglio toccherà a Giovanni Truppi. Nella seconda metà del mese si va avanti con "Giuda + Mad Rollers", il 25 luglio con "Mostro". Poi, dopo un lungo stop, confermato Galeffi il 14 settembre.

Come per lo scorso anno, Villa Ada sarà lo spazio che accoglierà tutti coloro che cercheranno, nella calura dell’estate cittadina, uno spazio gratuito, vivibile, fresco dove poter passare un tempo di qualità usufruendo inoltre di una offerta di food & beverage di alto livello (curata da Pastorie)

Gli appuntamenti con la cultura e con l'arte

L’estate di Villa Ada Festival non sarà solo concerti, ma il calendario comprenderà una lunga serie di incontri culturali, eventi dedicati a tutte le età, occasioni di confronto sulle tematiche sociali e ambientali grazie alla collaborazione con molte associazioni e realtà territoriali e alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e All’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma.

Villa Ada Festival proporrà anche il Summer Art Camp, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Rufa e in convezione con il Municipio rivolto a minori tra i 6 e gli 11 anni e incentrato sui linguaggi dell’arte e la sostenibilità ambientale; laboratori e animazione per minori; una rassegna editoriale diversificata a cura delle librerie Giufà, Antigone e Altroquando, con presentazioni, dibattiti, approfondimenti anche a partire dalle ultime novità editoriali; due edizioni del Green Market Festival, con l’associazione EticArte che fa di un mercato di artigianato uno spunto di riflessione sul fast fashion e sugli stili di vita eco compatibili; un’iniziativa sull’ecosostenibilità con la Onlus A Sud (che si occupa di conflitti ambientali) e l’associazione Alberi in periferia (che traduce in azioni concrete la sensibilizzazione alle tematiche ambientali e sociali piantando alberi in contesti urbani svantaggiati).

Ai panel tematici e agli incontri formativi si alterneranno workshop pratici e condivisione di buone prassi rispettose dell’ecosistema, applicabili alla vita di tutti i giorni; iniziative di approfondimento e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell’uso di sostanze stupefacenti con la cooperativa sociale Parsec, insieme a incontri sull’educazione all’affettività e alla sessualità con l’associazione “Fallo bene” e di prevenzione della ludopatia con il progetto “Gioco d’azzardo gioco bugiardo” della cooperativa sociale Il Cammino; incontri, approfondimenti e formazione con organizzazioni nazionali e internazionali come Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Mediterranea Saving Humans e Emergency; percorsi formativi e di sensibilizzazione con l’Associazione Antigone riguardo le condizioni di detenzione in Italia, con focus sul diritto penale minorile; workshop di disegno d’inchiesta realizzato dagli autori de La Revue Dessinée Italia.

Tutte le informazioni su Villa Ada Festival

Il Parco è aperto tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 02:00. Il box biglietteria è aperto dalle ore 19:00 alle ore 22.30. I punti bar e i ristoro sono aperti tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 02:00. E' vietato introdurre cibo, vetro, caschi, mezzi elettrici, biciclette, monopattini, selfie stick, macchine fotografiche, videocamere, oggetti taglienti, pericolosi e atti all'offesa, strumenti musicali, alcol. I cani devono essere tenuti a guinzaglio per tutta la durata della permanenza in area. L'ingresso ai concerti è gratuito per i minori di 12 anni (accompagnati dai genitori). Le persone disabili, con riconoscimento di disabilità < o = al 75%, pagano il biglietto per intero ma l'accompagnatore può usufruire del biglietto omaggio.

Sia per il 2023 (da fine giugno a settembre) che per il 2024 la Knock srl animerà l’estate romana con una proposta culturale (gratuita per oltre l’80%), voluta e pensata per dare spazio alle diverse arti performative in una delle più belle e importanti location di concerti dell’intera città di Roma.