VIDEO | Videocittà riaccende il Gazometro di Roma con installazioni artistiche ed esperienze immersive

Installazioni maestose, videoarte, esperienze immersive, live e dj set, talk, Av experience. Il tutto nella sorprendente cornice del Gazometro di Roma. Videocittà, ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, arriva alla sua settima edizione e si conferma come uno degli eventi più attesi della stagione.

Eni si conferma per la settima volta consecutiva main partner del festival aprendo nuovamente le porte del proprio complesso del Gazometro Ostiense, partecipando anche all’istallazione più maestosa e spettacolare che porta lo spettatore oltre i confini dell’universo grazie a Nebula, imponente esperienza audiovisiva in stretta connessione con le musiche di Giorgio Moroder, pioniere dell'uso del sintetizzatore e maestro di colonne sonore riconosciuto in tutto il mondo.

Videocittà ha il riconoscimento della Direzione generale cinema e audiovisivo del ministero della Cultura, il supporto di Regione Lazio, Comune di Roma, e in collaborazione con Anica. Tre giorni di contaminazioni per aggiungere, nella stagione 2024 che ha come tema la Galassia, un tassello alla quadrilogia che si completerà nel 2025 sul tema della transizione, digitale ed ecologica.