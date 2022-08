VIDEO | Tiberis di ieri e quella di oggi: ai romani piace la spiaggia sul Tevere?

Come sta andando l’estate 2022 di Tiberis? La spiaggia voluta e “costruita” dalla precedente amministrazione guidata da Virginia Raggi, confermata anche quest’anno, viene apprezzata da chi la frequenta. Gli stessi che notano come, nel corso degli anni ci sia stato un miglioramento continuo.

La spiaggia è stata allestita con 100 lettini, 50 ombrelloni. Ha 4 bagni più un altro dedicato alle persone con disabilità. Ci sono tavolini ed i classici campi da beach volley che, come la piattaforma dedicata agli giochi d’acqua, rappresentano una costante per tutte le edizioni. Come i tavoli da ping pong e l’immancabile calcio balilla.

La stagione, quest'anno curata da Habicura, è stata inaugurata l’8 luglio e, a differenza del passato, prevede eventi serali con musica che spazia per molti generi dalla tradizione popolare al jazz, dal blues al rock. Il pomeriggio le iniziative messe in calendario sono gratuite. E si va dalle lezioni di ginnastica posturale a quelle di yoga.