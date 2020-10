VIDEO | Festa del Cinema, Romulus e la genesi dell'impero romano si prendono il red carpet

La genesi del mito. Romulus arriva alla Festa del Cinema di Roma, primo lavoro per la tv del regista Matteo Rovere - che già aveva raccontato la leggenda di Romolo e Remo nel premiato 'Il primo Re' - e si articola in dieci episodi, tutti girati in protolatino e diretti dallo stesso Rovere insieme a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale.

L'ambientazione è quella dell'ottavo secolo a.C, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei.