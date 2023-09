VIDEO | Ecco la seconda edizione del Roma Film Music Festival: gli eventi e l'iconico Forum Studios

Raccontare il mondo delle colonne sonore attraverso i suoi protagonisti. Svelare la magia e il grande lavoro dietro gli spartiti e vivere un’esperienza cinematografica unica con un’orchestra di oltre 80 elementi che sonorizza dal vivo – per la prima volta in Italia – il lungometraggio di Bugs Bunny e il primo capitolo de I Pirati dei Caraibi, la saga che ha reso Jack Sparrow tra i nomi più amati del genere.

E’ stato presentato stamattina, giovedì 14 settembre, il programma della seconda edizione del Roma Film Music Festival, la kermesse pensata per celebrare una protagonista fondamentale de grande schermo: la colonna sonora. Ad illustrare le novità di quest’anno, negli spazi del Forum Studios (fondati nel 1970 da Luis Bacalov, Ennio Morricone, Piero Piccioni e Armando Trovajoli) Marco Patrignani, fondatore e direttore artistico del Roma Film Music Festival, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura, scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Pivio Pischiutta presidente Acfm (associazione compositori musica per film)e Vittorio Verdone, direttore comunicazione and media relations Gruppo Unipol.

Intervento via zoom invece per Ludwig Wiki, direttore musicale del RFMF e direttore Orchestra “Pirati dei Caraibi in Concerto”, e che sarà protagonista proprio di uno dei due eventi simbolo di questa edizione: Bugs Bunny e I Pirati dei Caraibi, firmati rispettivamente Warner Bros e Disney, per festeggiare insieme e con il giusto ritmo i 100 anni dalla fondazione dei colossi dell’intrattenimento.

Dal 30 settembre all’8 ottobre, ci saranno quattro giornate dedicate al cinema sonorizzato dal vivo e quattro giornate di approfondimento con masterclass e incontri che si chiudono l’8 ottobre con una festa finale a sorpresa. Due le sedi scelte quest’anno: l’Auditorium della Conciliazione e i Forum Studios. “Lo scorso anno abbiamo dato vita al Festival che mancava – ricorda Marco Patrignani - e vi assicuro che la seconda edizione sarà ancora più sorprendente, e nasce sotto la buona stella di una spettacolare coincidenza: il doppio centenario della Walt Disney e della Warner Bros. che festeggeremo in prima assoluta con due show che lasceranno senza fiato gli spettatori. Una grande festa di Musica e Cinema per tutte le età”.

La manifestazione si apre con “Bugs Bunny at the Symphony” all’Auditorium della Conciliazione sabato 30 settembre (alle 15 e alle 19) e domenica 1 ottobre (alle 15). Mentre la “ciurma di Johnny Depp” sbarca per la prima volta in Italia venerdì 6 ottobre (alle 20:30) e sabato 7 ottobre (alle 15 e alle 20:30) con i “Pirati dei Caraibi. La Maledizione della Prima Luna – In concerto”. Gli spettacolari contenuti visivi dei lungometraggi sarannosonorizzati dal vivo grazie all’Orchestra Italiana del Cinema: oltre 80 elementi in sala eseguiranno in perfetto sincrono con le immagini le colonne sonore dei film. A dirigerli, due bacchette d’eccezione sul podio: il Maestro George Daugherty per il coniglio più scaltro dei cartoni animati (un Emmy conquistato nel ’96 e una collezione di altre 5 nomination) e il Maestro Ludwig Wicki, autentica autorità del genere, per i pirati più folli del grande schermo. Domenica 1 ottobre (ore 20:30) è la volta de “Il Meraviglioso Mondo di John Williams”: un concerto per raccontare l’avventura artistica di un gigante che ha saputo conquistare ben cinque premi Oscar: da “Star Wars” a “Hook. Capitan Uncino”, da “Schindler’s List” a “Dracula”, fino a “Memorie di una Geisha”, “Sabrina”, Jane Eyre”.

Un omaggio speciale a Ennio Morricone si terrà invece mercoledì 4 ottobre con la serata “ENNIO” a casa di Ennio che prevede la proiezione dell’omonimo film di Giuseppe Tornatore all’interno dello studio A, dove per oltre mezzo secolo il Maestro ha inciso le sue musiche.