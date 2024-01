VIDEO | Una passeggiata dentro la Roma Imperiale: il Parco archeologico del Celio e il museo Forma Urbis sono realtà

Una meravigliosa mappa marmorea originale della Roma Antica presentata in modo da essere perfettamente leggibile, camminandoci letteralmente sopra, e una sorprendente collezione di materiali epigrafici e architettonici inseriti in uno scenario unico. È quanto si potrà vedere con l’apertura al pubblico del Parco archeologico del Celio e del nuovo museo della Forma Urbis inaugurati del pomeriggio di oggi, giovedì 11 gennaio, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, e dal sovrintendente capitolino ai Beni culturali, Claudio Parisi Presicce.

Parco e Museo, la cui apertura si deve a una serie di interventi condotti sotto la direzione scientifica della sovrintendenza capitolina, sono parte di un vasto progetto di valorizzazione dell’intera area del Celio, inquadrata all’interno del più ampio programma di riqualificazione del Centro archeologico monumentale (CArMe) voluto da Roma Capitale. “Un nuovo tassello del nostro progetto di rilancio delle aree di pregio della città storica - ricorda l’assessore alla Cultura de comune di Roma, Miguel Gotor-. In particolare il Museo della Forma Urbis è un luogo che celebra la storia millenaria della Capitale e che custodisce uno dei reperti più straordinari dell’antica Roma. L’allestimento, a cura della Sovrintendenza, che vede la sovrapposizione dei frammenti marmorei della mappa antica su una riproduzione in scala della settecentesca carta di Giovan Battista Nolli, consente di sistemarli nella loro posizione corretta e di inquadrarli in una visione d’insieme, evidenziando nel contempo la stratificazione temporale che ha scandito lo sviluppo urbano di Roma attraverso i secoli. Invito tutti ad andare a esplorare questo luogo straordinario che racchiude testimonianze archeologiche davvero di eccezionale valore.”

Il Parco Archeologico del Celio occupa il settore settentrionale del colle, un’area verde orientata verso il Colosseo e all’interno della quale sussistono importanti evidenze archeologiche, come le fondazioni perimetrali del tempio del Divo Claudio. Grazie al recupero degli edifici presenti nell’area, la Casina del Salvi e l’ex Palestra della Gil, e alla sistemazione del contiguo giardino archeologico, in cui sono stati organizzati per nuclei tematici una grande quantità di materiali epigrafici e architettonici di grandi dimensioni delle collezioni dell’ex Antiquarium Comunale, provenienti dagli scavi di Roma di fine Ottocento, i visitatori avranno una nuova straordinaria opportunità per approfondire la conoscenza della Roma antica.

Da venerdì 12, il Parco si potrà visitare tutti i giorni a ingresso libero, mentre il museo della Forma Urbis resta chiuso il lunedì e prevede un biglietto d’ingresso, salvo per i possessori della Mic Card che potranno accedervi gratuitamente.