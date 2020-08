VIDEO | Dal Vietnam al premio Oscar, Oliver Stone presenta a Roma la sua autobiografia

“La ricerca della luce racconta la storia della mia vita”. Oliver Stone, regista premio Oscar si racconta. E lo fa attraverso una autobiografia che ha presentato sul palco del Floating theatre dell’Eur nella sua serata inaugurale, lunedì 24 agosto. Un tour che da Roma lo porterà ad attraversare l'Italia fino a Venezia.

Il libro, “Cercando la luce” racconta l’infanzia del regista, il Vietnam da volontario, il successo, i retroscena di Hollywood degli anni Settanta e Ottanta, i film che hanno fatto la storia del grande schermo. Su tutto il suo "Platoon" con il quale il regista ha mostrato per la prima volta al mondo le atrocità della guerra in Vietnam: “All’epoca il presidente degli Stati uniti era Ronald Regan - racconta Stone -, il quale professava come la guerra fosse una cosa buona e giusta. Il film distrusse quella convinzione pezzo per pezzo, ma purtroppo i vampiri ritornano sempre”.