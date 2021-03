Una pasta al tonno per dire no al razzismo: il video con Andrea Roncato e Gabriella Giorgetti

Una pasta al tonno, con o senza parmigiano, portata dalla cucina a un tavolo del ristorante. Un gesto semplice che racconta una storia, tante storie a dire il vero, e porta un messaggio importante contro il razzismo.

Lo spot contro il razzismo

Si tratta dello spot finanziato attraverso il progetto Diversi ma tutti uguali, grazie all'Ufficio Antidiscriminazioni Razziali-Presidenza del Consiglio dei Ministri e prodotto da NIBI (Neri italiani - Black italians) in collaborazione con Associazione Centro Internazionale CinemAvvenire e Pigiesse.

Aderendo alla XVII settimana d'azione contro il razzismo Keep Racism Out, NIBI e Associazione Centro Internazionale CinemAvvenire, vogliono promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica al valore positivo della diversità e della cultura del rispetto fra etnie di origine geografica diverse. Il messaggio veicolato attraverso il video diffuso anche sui social, è quello di un'appartenenza globale alla razza umana declinata in molteplici sfaccettature, attraverso la scienza e l'ironia, per far riflettere lo spettatore contrastando l'intolleranza e i falsi pregiudizi per creare un incontro e dialogo interculturale.

Il video diretto da Amin Nour e Diana Pesci è stato realizzato con la partecipazione straordinaria di Andrea Roncato, Mirko Frezza, Gabriella Giorgelli, Jonis Bascir, Tulio Sorrentino, Alla Krasovitzkaya e Loretta Graziani.