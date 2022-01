VIDEO | Un virtual tour per entrare nelle stanze del Museo della mente in allestimento

Dentro gli spazi che una volta accoglievano i malati psichiatrici e che, nel prossimo futuro, ospiteranno il Museo della mente della asl Roma 1. Il Virtual tour, accessibile dal sito del museo, permetterà di entrare gratuitamente nelle sale museali ed essere aggiornati sulle attività, esplorando l’attuale percorso espositivo a 360 gradi, scoprendo elementi nuovi e richiamando l’opera di completamento degli allestimenti artistico-narrativi in allestimento nel padiglione 26 del comprensorio di Santa Maria della Pietà.

Il tour, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie al sostegno della N&C System integrator, è diretto e prodotto da Marco Bonfante e Roberto Campagna, con la supervisione della direzione del museo e del suo staff, che hanno voluto creare un progetto volto a preservare e potenziare il ruolo svolto in questi anni per lo sviluppo di una cultura della salute, attraverso innovativi linguaggi e programmi per la salute mentale, la lotta allo stigma, l'inclusione sociale, l'empowerment e l'engagement con la comunità locale, nazionale e internazionale.

Il cantiere del Museo della mente, partito in questo inizio 2022, proseguirà fino all'autunno 2023.