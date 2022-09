VIDEO | L'uomo e il generale, la mostra dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa

Taglio del nastro per la mostra in ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un viaggio nella sua vita ricca di documenti, uniformi e cimeli, curato dal giornalista e scrittore, Andrea Pamparana, in occasione del 40esimo anniversario della sua tragica fine.

Era il 3 settembre 1982 quando, a Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva barbaramente ucciso insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Il suo estremo sacrificio, al termine di una vita al servizio del Paese, costellata di brillanti successi investigativi contro il banditismo, il terrorismo e la mafia, non sarà mai dimenticato dall’Arma e dagli Italiani.

L’Arma dei Carabinieri ha fortemente voluto questa esposizione, allestita all’interno del museo storico di piazza Risorgimento, a Prati, dove i visitatori potranno conoscere non solo della vita professionale dell’ufficiale, ma anche la sua vita privata. “Dedicata soprattutto ai giovani, coloro che dovranno conoscere e ricordare non solo Dalla Chiesa, ma anche quel periodo storico del nostro Paese”, ricorda Pamparana.

Il museo storico dell’Arma, istituito il 6 giugno 1937, con questa mostra riapre dopo il lungo periodo di chiusura forzata dovuta al Covid. Da più di 80 anni è il custode delle memorie più preziose della storia dell’Arma.

La mostra su Dalla Chiesa si sposterà poi a Milano e Torino: “Vorremmo chiudere nella sua Palermo”, conclude Pamparana.