Mission Impossibile, dietro le quinte con Tom Cruise che guida e derapa per le strade di Roma

Inseguimenti, arresti mozzafiato, salti sulle auto. E ancora derapate, guide spericolate tra le strade del centro di Roma mai così vuoto. Un film, Mission Impossible, che vivrà la sua anteprima mondiale lunedì 19 giugno, ma che già durante le riprese aveva suscitato grande curiosità nei romani, presenti in massa per assistere alle riprese nel cuore di Roma.



Ed ora che l'uscita si avvicina e viene diffuso il materiale per lanciarlo, la curiosità auenta. Nella featurette diffusa dall'ufficio stampa del film le immagini sono quelle di una Roma bellissima. Ed impressionano le scene tra strade che i romani, così vuote, non hanno mai visto.