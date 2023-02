VIDEO | L'alba di Fiorello, il risveglio di Prati: così si accende "VivaRai2"

Puntuale, telefono alla mano con la sua diretta su instagram avviata, Fiorello fa il suo ingresso al bar, alle 5, dove ogni giorno fa colazione. Una chiacchierata tra amici (e i tanti fan collegati), un caffè ed un cornetto. Un saluto ai fan e poi la macchina organizzativa di “Viva Rai 2”, dal quartiere Prati, può partire.

C’è chi lo attende dalle 3 del mattino, come una famiglia di Messina: “Abbiamo voluto fare questo regalo a nostro figlio”, ci racconta la mamma del piccolo Cristian con in mano una confezione di paste di mandorle fatta in casa da regalare al suo beniamino.

“Il bar di guerre stellari”, dice Fiorello facendo ingresso nel bar Montello 12, di Giancarlo e Stefano, vincitori del contest lanciato da RomaToday qualche mese fa. E alle prime luci del mattino sono in molti ad arrivare per assistere dal vivo allo show. Ore 7:15, parte un grosso applauso. E Fiorello può iniziare.