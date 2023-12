VIDEO | Al via "Più libri più liberi" all’interno della Nuvola: 500 editori e 600 appuntamenti in programma

Porte aperte alla Nuvola dell’Eur per la nuova edizione di Più libri più liberi, la fiera nazionale interamente dedicata alla piccola e media editoria, promossa e organizzata dall’associazione italiana editori (Aie). Fino al 10 dicembre si potranno visitare gli stand di più di 500 editori e partecipare almeno ad uno dei 600 eventi previsti in calendario. Romanzi, saggi, e manga. Dove attualità, fantasia e l’approfondimento degli aventi che ci circondano, come la questione del clima, offrono agli appassionati lettori davvero un’ampio scelta.

“Benvenuti a questa fiera che Chiara Valerio ha dedicato a Giulia Cecchettin, giusto e doveroso ricordarla oggi - dice il presidente dell’Aie, Innocenzo Cipolletta, accogliendo le istituzioni durante al cerimonia di inaugurazione -. Dove ci sono libri, dove si legge, c’è meno violenza, ci sono meno guerre. Qualcuno dice che in Italia si pubblicano troppi libri, ma non è vero. Sono i Paesi autoritari, dove c’è censura e autocensura, quelli in cui si pubblica meno”.

Una vera e propria festa del libro, come l’ha definita Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura alla Camera dei Deputati: “Qui si entra in una sorta di bosco sacro dove accanto ai grandi alberi della cultura alta e delle edizioni storiche c’è tutto il sottobosco meraviglioso e multicolore dei piccoli editori, degli autori, degli scrittori e degli appassionati”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha invece ricordato come “la fiera della piccola e media editoria sia un momento importantissimo per la città, per il Paese, per la cultura del libro. Roma - continua Gualtieri - anche quest’anno è presente con Biblioteche di Roma con cui stiamo facendo un lavoro prezioso per la diffusione della cultura e l’avvicinamento di quante più persone possibili alla lettura, soprattutto dei giovani”.