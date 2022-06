VIDEO | Torna Feminism, fiera dell’editoria femminile alla Casa internazionale delle donne

Più di cento autrici con oltre 70 presentazioni per la quinta edizione della Fiera che mette al centro la donna

Al via la nuova edizione di Feminism, la fiera dell’editoria femminile, alla Casa Internazionale delle Donne nel cuore del quartiere Trastevere. Organizzata da Anna Maria Crispino, Giovanna Olivieri, Maria Palazzesi e Stefania Vulterini, la kermesse editoriale torna in presenza dal 10 al 12 giugno 2022 con più di 100 autrici e oltre 70 presentazioni, 81 case editrici (molte delle quali romane) per una tre giorni di femminismo ed editoria. Madrine di questa edizione: le filosofe Adriana Cavarero e Rosi Braidotti.

Presenti all'inaugurazione della Fiera, venerdì 10 giugno, Celeste Costantino, presidente dell’osservatorio sulla parità di genere del ministero della Cultura, Cecilia d’Elia, deputata, storica femminista e coordinatrice della conferenza delle donne del Partito democratico, e Marta Leonori, consigliera regionale del Lazio.

Tra gli eventi di spicco, il collegamento con Diane Seuss, poeta statunitense che con la sua raccolta “Franks: sonnets” ha da poco vinto il premio Pulitzer per la poesia. Al termine della manifestazione verrà lanciato il tour di Mezzipertuttə, la campagna nata per contrastare il fenomeno delle molestie e delle violenze sui mezzi pubblici.

Il progetto ha il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione Lazio, del municipio I di Roma e vede la collaborazione di Cco, Crisi come opportunità e per la prima volta anche del Centro giovani I municipio e dell’associazione Zalib.