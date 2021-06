VIDEO | Embodyng Pasolini, la performance artistica con Tilda Swinton

Un breve estratto della performance che verrà presenta in prima assoluta al Mattatoio di Testaccio domani, venerdì il 25 giugno

Embodying Pasolini, è la performance pensata da Olivier Saillard e Tilda Swinton, con la quale andranno in scena quaranta costumi disegnati da Danilo Donati per i film diretti da Pier Paolo Pasolini, e che sarà presentata in anteprima assoluta a Roma negli spazi del Mattatoio venerdì 25 giugno 2021.

L’evento si inserisce nel programma di Romaison, progetto dedicato al rapporto tra il costume e la moda.