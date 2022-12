I droni di Cartoon netwoork illuminano piazza del Popolo

Cartoon Network ha celebrato il suo 30esimo anniversario con un evento unico che ha portato luce e magia nel cielo di Roma in occasione delle feste natalizie. Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell’assessorato a grandi eventi, sport, turismo e moda, ha avuto luogo il 27 dicembre alle 19.00 nella centralissima piazza del Popolo.

Da qui, il pubblico – composto da bambini, famiglie, passanti e turisti -, ha potuto ammirare centinaia di droni che - guidati da esperti ingegneri aeronautici – hanno preso il volo dalla Terrazza del Pincio per realizzare un sorprendente spettacolo di luci dedicato alle serie che hanno fatto la storia del canale. Tra queste: Leone il cane fifone, Le Superchicche, Ben 10, Adventure Time, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Siamo Solo Orsi per finire con Ivandoe.

Ad accompagnare la suggestiva performance di droni, le musiche degli show cult targati Cartoon Network.

Cartoon Network ha voluto rendere lo show - curato da Gruppo Peroni Eventi e realizzato grazie alla collaborazione dell'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che ha rilasciato l'autorizzazione operativa e ha reso possibile la gestione in sicurezza dello sciame di droni -, disponibile anche a chi non ha potuto essere presente a Roma, grazie alla diretta live sul canale YouTube di Cartoon Network Italia.