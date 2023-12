VIDEO | Domus Romane, un nuovo viaggio immersivo guidato dalla voce di Piero Angela

Un viaggio nella Roma Imperiale. Attraverso le due Domus, ma anche la zona termale e la grande palestra che, grazie agli scavi avviati quasi vent’anni fa, ha portato alla luce questo importante patrimonio archeologico proprio sotto Palazzo Valentini, sede della Prefettura di Roma e della Provincia.

Ma dal 13 dicembre 2023, per chi visiterà dell’area il percorso diventa ancora più bello: grazie ad un restauro tecnologico si potrò camminare attraverso le diverse stanze avendo come guida proprio Piero Angela. “Questo permetterà alle persone di vedere tutto questo come se fosse all’interno di una puntata di super quark, con la musica e le grafiche una cosa davvero straordinaria - dice Alberto Angela un attimo dopo aver scoperto la targa con cui il sito archeologico è stato dedicato proprio suo padre -. E’ ovviamente un’emozione per me e la mia famiglia sentire mio padre presente, attraverso il suo lavoro e la sua voce”. “Il sito è molto grande e si possono capire meglio aspetti fondamentali di quella civiltà della cui eredità dobbiamo essere orgogliosi - spiega il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. Qui si vede bene anche la straordinaria stratificazione della nostra città: mosaici della Roma imperiale, muri medioevali, statue romane usate come riempitivo. Tutto, reso fruibile ed emozionante da installazioni video e dalla eccezionale capacità di raccontare di Piero Angela. Il suo genio è stato davvero unico”.

Il nuovo percorso immersivo, nasce grazie ad un accordo di partenariato pubblico-privato tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Civita Mostre e Musei, l'area è stata sottoposta a un restauro tecnologico dell’originario progetto multimediale ideato da Piero Angela e Paco Lanciano. Questa iniziativa, che costituisce uno dei più importanti partenariati in ambito culturale in Italia, ha integralmente preservato le volontà narrative e divulgative del noto giornalista scientifico scomparso nel 2022, migliorando e potenziando le capacità immersive, multimediali e tecnologiche dell’esperienza di visita. Anche il sistema di diffusione audio, che gioca un importante ruolo nella costruzione di un’esperienza immersiva, è stato completamente ristrutturato, introducendo l’ascolto individuale mediante cuffie che riproducono i vari commenti e la colonna sonora dell’esperienza in alta qualità disponibili in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, permettendo a un vasto pubblico internazionale di godere appieno dell'esperienza multimediale.

Il sito è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10 alle 19 e si potranno vedere tre zone archeologiche: gli ambienti di rappresentanza delle Domus (dove il padrone di casa riceveva i suoi ospiti), il settore delle Terme che erano all’interno di una delle Domus, i resti di un edificio pubblico (forse un tempio dedicato dall’Imperatore Adriano a Traiano e Plotina Divi).