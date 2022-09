VIDEO | Esce "Jago, The Rock Star", il documentario sullo scultore considerato il "nuovo Michelangelo"

Dalle sale di uno spazio espositivo al teleschermo, attraverso un viaggio introspettivo che mette l’artista di fronte alle sue opere, e si racconta. “Jago. The Rock Star”, diretto da Giovanni Troilo e scritto da Filippo Nicosia e Marco Pisoni sulla prima grande mostra dedicata all’artista ospitata a Palazzo Bonaparte a Roma dal 12 marzo al 28 agosto 2022, ripercorre la sua carriera attraverso le sue creazioni più celebri, come la scultura di Papa Benedetto XVI, Habemus Homines, fino a quelle recenti dal significato sociale, Figlio velato e Pietà, o Apparato circolatorio, con cui è riuscito a rappresentare attraverso la scultura la dinamicità del battito di un cuore.

Con un suggestivo impiego del bianco e nero il documentario ci porta tra le sale di Palazzo Bonaparte, esaltando la maestosità delle opere di un artista che ama sfidare i limiti. “Una prova davvero importante ed istruttiva per me - dice Jago a RomaToday -. L’arte ha la capacita di tradurre e riassumere tanti concetti e poi appartiene a tutti. Questo valore ce l’avrà per sempre”.

La mostra Jago. The Exhibition, prodotta e organizzata da Arthemisia con la collaborazione di Jago Art Studio e curata da Maria Teresa Benedetti, ha visto oltre 140mila visitatori, a conferma del grande apprezzamento che sta riscuotendo il suo lavoro. “Quando un ragazzo verrà a dirmi ‘voglio fare quello che fai te perché ho visto quella cosa’ allora per me sarà un gran risultato”.