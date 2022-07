VIDEO | Roma ritrova un pezzo della sua storia, riaprono al pubblico le Corsie Sistine

Una lunga e bella corsia affrescata con dipinti che raccontano, almeno in parte, la storia di Roma. Un pezzo della Capitale che torna ad essere fruibile a cittadini e turisti.

E’ stato presentato stamattina, venerdì 22 luglio, il risultato del restauro dell’Arcispedale di Santo Spirito in Saxia. L’ospedale Santo Spirito, il più antico d'Europa, svolge da oltre 800 anni una funzione di accoglienza e di cura nel cuore della città e le sue corsie, integrate nel Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, sono un incredibile esempio di architettura civile e arte. Dopo anni di incuria, l’edificio necessitava di molteplici interventi architettonici di consolidamento, recupero delle vetrate e degli affreschi. Ed oggi può presentarsi in tutta la sua bellezza grazie a questo intervento realizzato dalla Asl Roma 1 e finanziato della Regione Lazio per circa 5 milioni di euro.

Alla cerimonia di inaugurazione il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il prefetto della Capitale, Matteo Piantedosi, i Ministri Roberto Speranza (della Salute) e Dario Franceschini (ai Beni e le attività culturali). Oltre a Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma e al direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese, che ha fatto gli onori di casa accompagnando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla conoscenza di questo posto tanto suggestivo. “Il presidente ci ha fatto l’onore di firmare il 'Liberi Fraternitatis', che è un codice del 1446, firmato da tutti coloro che venivano a far parte dell’Arciconfraternita nel corso dei secoli - spiega Tanese -. Questo luogo è un connubio perfetto tra arte e salute, qui dove da 800 anni si fa accoglienza e si curano le persone malate”.

Per l’occasione il complesso dell’Arcispedale verrà valorizzato con un progetto di illuminotecnica, che sarà aperto ai cittadini il pomeriggio e la sera del 22, 23 e 24 luglio.