Carlo Verdone alla Cervelletta: "Finalmente torniamo a stare insieme"

"Che bello vedere così tanta gente, sinceramente non me lo aspettavo, finalmente un po' di aggregazione e di condivisione, questi ultimi anni ci hanno portato ad essere molto soli". Con queste parole Carlo Verdone ha salutato il pubblico del parco della Cervelletta a Roma che ieri sera ha partecipato numerosissimo all'incontro con lui, moderato dallo psicanalista Vittorio Lingiardi.

"Amo il mio pubblico, se vado avanti ancora con questo lavoro è soltanto grazie alla tanta gente che mi vuole ancora bene e che è la mia benzina. Altrimenti mi sarei già fermato. Sono 45 anni di carriera ma quando senti tanto affetto ti viene ogni volta voglia di buttarti in una nuova avventura", ha detto ancora il regista e attore che ha presentato "Ma che colpa abbiamo noi" nell'ambito della manifestazione "Il Cinema in Piazza" organizzata dall'Associazione Piccolo America.

"Ho scelto questo film perché si parla sempre delle commedie che ho realizzato negli anni ottanta, ma anche negli anni novanta e duemila ho diretto buoni film che vengono proiettati poco. Questo ha sofferto forse il confronto con 'Compagni di scuola', altro film corale che resta forse imbattibile, ma lo considero molto ben sceneggiato, ci ho messo un anno a scriverlo. L'idea mi è venuta da un fatto vero. Alla fine degli anni Novanta avevo problemi di insonnia e andai da un neurologo che mi diede una cura. Era una cura forte e mi aveva invitato a tornare dopo due mesi per modificare la terapia. Quando arrivai davanti al portone dello studio vidi una quindicina di persone in lacrime e il portiere mi disse che era morto il professore: 'Non vede come sono disperati?'. E la gente intorno: 'E mo che famo noi, che famo? Da chi annamo?'. A quel capannello di persone atterrite perché avevano perso l'unico medico che era stato in grado di riportare nella loro vita un certo equilibrio si deve la nascita di questo film. Ci ho messo un anno per scriverlo perché mancavo da due anni e non volevo sbagliare. E mi è riuscito bene".

Verdone si è poi divertito a far ridere il pubblico raccontando l'episodio di quando diagnosticò una dermatite all'amico Ernesto convinto di avere il fuoco di Sant'Antonio.