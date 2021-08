VIDEO | Andrea Mancuso e Sara Jane Ceccarelli conquistano la Casa del Jazz di Roma

Due artisti diversi, ma che hanno condiviso lo stesso palco durante la stessa serata, in grado di incantare il pubblico della Casa del Jazz di Roma. Arrivati anche da fuori città per sentirli, in occasione del concerto di giovedì 5 agosto.

In poco tempo il nome di Matteo Mancuso ha fatto il giro del globo. La sua tecnica chitarristica unica sconvolge per pulizia e precisione e spazia nei vari generi musicali con totale disinvoltura. Chitarrista poliedrico, spazia dalla chitarra classica a quella elettrica, sulla quale ha sviluppato un approccio personale senza plettro, che gli consente un linguaggio musicale molto originale.

Sara Jane Ceccarelli ha invece presentato “Milky Way”, secondo album della cantante italo-canadese (Parco della Musica Records). Un disco realizzato insieme ai suoi storici musicisti, primo fra tutti il fratello chitarrista, e collega da sempre, Paolo Ceccarelli.