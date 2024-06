VIDEO | Perché i versi di Tommaso Paradiso "tappezzano" Roma

Da "Sei la nazionale del 2006" a "Mi prenderò cura di te". Da "Ti mando un vocale di 10 minuti" a "La mia malinconia e tutta colpa tua". Nelle ultime ore in giro per Roma, in molti avranno notato, sui palazzi e sui cartelloni pubblicitari, i versi di alcuni dei più celebri brani di Tommaso Paradiso. Ma qual è il motivo?

E' il modo in cui Roma si prepara ad accogliere il cantante romano in occasione del suo Tommy Summer Tour 2024, che farà tappa nella Capitale il prossimo 4 luglio, nel contesto di Rock in Roma 2024.

Tommaso Paradiso infiammerà con la sua musica l'Ippodromo delle Capannelle, insieme alla band composta da Matteo Cantaluppi - anche produttore dell’ultimo album Sensazione Stupenda (tastiere e computer programming), Nicola Pomponi (chitarra, armonica), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Silvia Ottanà (basso), Daniel Fasano (batteria), Marco Scipione (sassofono), Angelo Trabace (pianoforte), Frances Alina Ascione (cori), Roberta Montanari (cori), e sul palco con Tommaso è salito di nuovo anche Marco Rissa (chitarra).

"Sarò con la mia band che mi accompagna ormai da anni sul palco. Sarà un concerto energico, tutto suonato con una scaletta di greatest hits", aveva annunciato Paradiso, alcune settimane fa, in occasione della conferenza stampa di Rock in Roma.