Carlo Verdone dedica un post a Paola Cortellesi: "A lei va tutta la mia ammirazione"

"Oggi mentre davo una spolveratina su un tavolo pieno di foto incorniciate, ho visto questa bella foto insieme a Paola un po' nascosta", inizia così il post del weekend di Carlo Verdone su Instagram.

"L' ho messa in primo piano perché non solo è una mia cara amica, ma perché a lei va tutta la mia ammirazione per il risultato incredibile del suo bel film. Paola ci ha regalato un' idea originale con un bel significato. Ben diretto, ben recitato e ben scritto", ha proseguito Carlo Verdone riferendosi esplicitazione al film "C'è ancora domani", esordio alla regia della Cortellesi.

"Conosco la sua serietà sul lavoro e la notevole creatività che ha anche nell' inventare al momento. E sempre ricorderò la sua disponibilità nell'affrontare le promozioni in giro per l'Italia senza mai risparmiarsi. Qui eravamo a Padova e la stavo amorevolmente strozzando perché ero arrivato allo stremo e non la finiva di intrattenere il.pubblico mentre io ero morto di fatica", ha aggiunto Verdone riferendosi alla foto postata sui social.

"Il mio post del weekend va a questa cara amica e collega che è riuscita, finalmente, a fare capire che il cinema italiano (con dentro una bella idea) è vivo".

Immediata la risposta di Paola Cortellesi che, sotto al post dell'attore e regista romano ,ha commentato: "Grazie Carlettomioooo!".

Tantissimi i commenti affettuosi lasciati dai followers: "Verdone ha sempre avuto fiuto artistico nello scegliere le attrici partner. Riesce a vederne il potenziale dieci anni prima degli altri…", scrive qualcuno. "Siete entrambi due grandi artisti", aggiunge un altro. Molti i fan che approfittano del post anche per fare gli auguri di buon compleanno a Carlo Verdone che ha compiuto 73 anni lo scorso 17 novembre.