Antonello Venditti deve operarsi: "Ecco perché non sarò alla partita della Roma"

"Sto video è imperdibile, ma è talmente divertente...", esordisce così, in una diretta Facebook, Antonello Venditti mentre indossa camice e cuffia da sala operatoria.

Antonello Venditti, operazione all'occhio

Il cantautore romano giustifica in anticipo la sua assenza alla partita della Roma di stasera all'Olimpico (ritorno dei quarti di Conference League contro il Bodo Glimt) e spiega le ragioni per cui si trova in ospedale: "Se stasera non mi vedrete alla partita è solamente perché mi sto per operare, una cosa non grave, all'occhio. Stasera vedrò la Roma con un monocolo", racconta sorridendo Venditti.

Il cantante ci tiene a rassicurare i fan dicendo che è sano come un pesce, ma poiché vede tutto storto dall'occhio era necessario che si sottoponesse a questo intervento. Antonello Venditti si opererà in una struttura pubblica, non specifica quale, con il professor Lesnoni.

"Chissà che accadrà di me - continua ridendo il cantautore - tra poco mi opero di pucker maculare, poi vi spiegherò tutto", prosegue Venditti salutando affettuosamente i fan.

Cos'è il pucker maculare

Il pucker maculare è un'infezione dell'occhio provocata dall'alterazione dell'umor vitreo, che porta alla formazione di tessuto fibroso-cicatrizzante sulla macula, ossia la zona centrale della retina. Si tratta di un disturbo che può causare perdita della vista, vista sfocata, percezione distorta di caratteri piccoli e linee. In alcuni casi non è necessario intervenire, ma se i sintomi persistono e sono gravi è necessario un intervento di vitrectomia.