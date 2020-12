Perché si dice "Vecchio come er cucco"

Ci sono modi di dire del dialetto romanesco che, ancora oggi, fanno parte del parlato comune. Tra questi, modo di dire molto usato anche dai più giovani è "Vecchio come er cucco".

Questa espressione viene utilizzata per riferirsi ad un oggetto ormai molto vecchio o ad una persona molto anziana, ma anche ad un concetto, ad un modo di pensare che si ritengono antichi e passati di moda. Ma qual è l'origine di questo detto?

Vecchio come er cucco: origini di questa espressione

Si pensa che il termine "cucco" derivi da "cuco", un fischietto tra i primi giocattoli sonori dei tempi antichi. Secondo un'altra versione, invece, il termine sarebbe una deformazione onomatopeica di Abacuc, uno dei 12 profeti d'Israele. Quest'ultimo, infatti, viene sempre rappresentato come un uomo anziano, pensieroso e dalla lunga barba.

Vediamo cosa dice l'Accademia della Crusca:

Secondo l'Accademia della Crusca, la parola cucco potrebbe derivare da "cuculo", i cui nomi cuculo, cucco e cucù, hanno origine dal verso ripetitivo che emette (cu-cu). Scrive la Crusca: "Tutti i dizionari, antichi e contemporanei registrano le espressioni menzionate alla voce cucco ‘cuculo’. Ad avvalorare l’ipotesi che il cucco dell’espressione in questione sia il ‘cuculo’ contribuisce la presenza del sintagma l’era del cucù (accanto a l’era del cucco) per indicare un ‘tempo molto lontano’. L’Etimologico afferma: già in lat. cucūlus significa ‘infingardo’ e ‘stupido’ e anche l’it. cucco è sinonimo di ‘babbeo’ per la permessività che mostra nei confronti dell’infedeltà della compagna; per la stessa ragione il fr. cocu è divenuto sinonimo di ‘cornuto’".

Sempre secondo la Crusca, "cucco" potrebbe derivare anche da "bacucco (che ha un legame con ‘Abacuc’): "il parallelismo dell’espressione vecchio bacucco e vecchio come il cucco o vecchio cucco si spiegherebbe in questo caso, dalla caduta della sillaba ba-".