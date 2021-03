Sanremo 2021, Vasco Rossi tifa Roma: “Maneskin i miei preferiti”

Vasco Rossi incorona i Maneskin. “I miei preferiti” - ha commentato il rocker di Zocca in una delle sue storie Instagram dedicate al Festival di Sanremo 2021.

Una benedizione per la band romana formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio in gara con 'Fuori di testa': un pezzo profondamente rock e in pieno stile Maneskin. Energico e coinvolgente sin dal primo giro di chitarra. La canzone è tra le più ascoltate sulle piattaforme di streaming. La band nella classifica attuale della 71esima edizione del Festival di Sanremo sono quinti dietro a Ermal Meta (“Un milione di cose da dirti”), Willie Peyote (Mai dire mai. La Locura), Arisa (Potevi fare di più) e Annalisa (Dieci). Stasera la finale.

Maneskin a Sanremo con Fuori di testa

Numeri importanti a parte, i Maneskin, però, sono certi: "È un riconoscimento importantissimo per noi - raccontano in una delle conferenze sanremesi - siamo consacrati come band rock".

Gli ex X Factor sono, quindi, soddisfatti della loro partecipazione: "Siamo venuti qui con molte poche aspettative, il feedback dall'esterno ci stupisce. Con un pezzo del genere non era scontato nè pronosticabile".

Puro rock. 'Fuori di testa' è per i Maneskin "un brano sbagliato per Sanremo ma proprio per questo abbiamo scelto di portarlo". Il messaggio che Damiano, Victoria, Thomas e Ethan è chiaro: "Non bisogna per forza adattarsi ai canoni definiti o porsi dei limiti. Vogliamo dimostrare che anche questo genere esiste e noi giovani non vogliamo essere incasellati in qualcosa che va di moda, vogliamo fare quello che ci piace".

Il duetto dei Maneskin con Manuel Agnelli

Un'attitudine che Manuel Agnelli, loro coach di X Factor e ospite del gruppo nella serata dedicata a duetti e cover, ha trasmesso loro: "Ci ha sempre spinto a superare ogni limite, a non fermarci mai".

Determinazione e aspirazione contenuti anche nel nuovo disco dei Maneskin, 'Teatro d'ira - Vol. I', in uscita il 19 marzo. "È il racconto di quello che abbiamo vissuto in questi anni. Lo scrivere nei backstage, lo stare a Londra. Ci rappresenta appieno".