Vasco Rossi (finalmente) al Circo Massimo

Vasco Rossi inarrestabile. Dopo due anni di rinvii e concerti annullati per il Covid, finalmente il grande evento al Circo Massimo è realtà.

L'11 e il 12 giugno il Komandante sarà a Roma ed entrambe le date romane (come la maggior parte delle altre in tutta Italia) sono presto andate sold out.

Il tour di Vasco Rossi, iniziato da Trento, sta attraversando l'Italia dai monti al mare. Milano, Imola, Firenze, Napoli e, dopo le due tappe romane, si prosegue a Messina, Bari, Ancona, Torino. Un viaggio lungo 80 giorni quello che Vasco e la sua tribù on the road again stanno percorrendo.

Nella scaletta dei concerti già svolti, Vasco ha scelto, in apertura, XI Comandamento (brano tratto dal suo ultimo album in studio "Siamo qui"), per poi proseguire con brani nuovi e passati, senza dimenticare i grandi successi, quei brani che hanno fatto la storia della musica, come "Siamo soli, Rewind, Sally, Siamo solo noi, Vita spericolata, Albachiara e tanto altro.

La doppia data al Circo Massimo di Vasco Rossi non è solo un concerto, ma una festa per tutti i fan. Il cantante aveva annunciato "Vado al Massimo" la prima volta nel 2019, prima che la pandemia prendesse il sopravvento bloccando tutti gli eventi (anche musicali). L'estate 2022, dunque, è quella del riscatto, quella in cui Roma è pronta ad accogliere il Komandante in uno dei luoghi più iconici della città, dove i più grandi hanno avuto il privilegio di suonare.

Foto da Facebook @VascoRossi