Vasco Rossi a Roma: il rocker in Campidoglio per ricevere la Lupa Capitolina

Vasco Rossi a Roma. Il rocker di Zocca, dopo le 140mila presenze ai concerti estivi del Circo Massimo, torna nella capitale per celebrare il suo grande successo e il legame con la città.

Vasco Rossi in Campidoglio per la Lupa Capitolina

Il 9 novembre Vasco Rossi sarà in Campidoglio per ricevere la Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento che Roma Capitale conferisce a personalità illustri che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell'immaginario collettivo della città. “Sono davvero commosso. Mi fa grandissimo piacere prendere la Lupa d’Oro, che viene concessa a particolari personalità, tra queste mi dicono esserci stati Alberto Sordi e Sean Connery. Quello con Roma - ha scritto il cantautore - è un legame che arriva da lontano. All’inizio la pensavo irraggiungibile, come una bellissima donna, l’ho corteggiata per tanti anni prima di conquistarla. Venirci adesso è sempre un’emozione incredibile. E che calore il mio pubblico, sono davvero caldi e coinvolgenti”.

Vasco Live Roma Circo Massimo: quando esce e dove vederlo

“Vacanze romane” che per Vasco Rossi inizieranno l’8 novembre al Cinema Moderno dove il rocker sarà presente, accolto da un "tappeto Rossi" - ha scritto, alla première di Vasco Live Roma Circo Massimo che uscirà poi nelle sale cinematografiche il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment. Un film di oltre due ore e mezza per ripercorrere i concerti del Circo Massimo, cantare e riprovare le emozioni di quelle notti straordinarie. “Portiamo un po’ di gioia anche al cinema, dopo due lunghi anni di stop da pandemia. È bello ritrovarsi, finalmente, stare insieme, cantare, ballare e abbracciarsi. Un concerto è un momento di grande e vitale aggregazione e lo è - ha scritto sui social - anche al chiuso di una sala cinematografica”.