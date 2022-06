Vasco a Roma, il giorno del concerto: il Circo Massimo ai piedi del Komandante

Famiglie, giovani, meno giovani, giovanissimi. Tutti ai piedi del Blasco. Dopo i rinvii legati alla pandemia finalmente Roma è pronta a godersi Vasco Rossi. Due date, quella di oggi 11 giugno e domenica 12, che faranno segnare il tutto esaurito per l'arena nel cuore della città eterna. Fan provenienti da tutta Italia già da ieri sera si sono accampati per conquistarsi, all'apertura dei cancelli, i posti migliori.

Il palco

Il maxi palco è pronto. Prevista un’esplosione di luci spettacolari, 1500 i corpi illuminanti e potenza audio da 750.000 watt. Sul palco scorribande a chitarre sguainate, fiati che invitano al divertimento, ultima novità di quest anno sono congas e timbales che danno un sapore afro agli arrangiamenti. C è anche il suono magico della Lap steel guitar.

La scaletta

Nella scaletta utilizzata finora nel suo tour, l'apertura della serata di Vasco sarà affidata a una canzone tratta dal nuovo album Siamo qui: XI comandamento. Poi, in una prima parte con L'uomo più semplice, Ti prendo e ti porto via, Se ti potessi dire e Senza parole. Poi le altre come La pioggia alla domenica, Un senso e i pezzi più iconici come C'è chi dice no, Gli spari sopra, Siamo soli, Rewind, Toffee, Sally, Siamo solo noi fino a Vita spericolata/Canzone e Albachiara che, dopo due ore e mezza, chiuderanno la serata.

Strade chiuse

Per il centro di Roma si tratta di uno stress test importante per il quale la Prefettura ha disposto un vasto dispiegamento di forze sul campo. Già da giovedì sono scattate le chiusure su via dei Cerchi, sempre tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole. Da venerdì, l'area con divieti di sosta e fermata è stata ampliata e comprenderà anche il tratto di via del Circo Massimo tra via della Greca e viale Aventino, inclusa l'area di parcheggio all'incrocio con Clivo dei Publicii; lo stesso Clivo dei Publicii, piazzale Ugo La Malfa e piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi. Dalle 20 sempre di venerdì, chiusa via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 17 di sabato invece chiuse via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello.

Bus e metro

La somma delle chiusure e delle limitazioni richiederà la deviazione di 23 linee: C3, 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, n716, nMC, nME e dei collegamenti L07 – L70. La linea 628 e il collegamento L07 è deviata dalle 7 di giovedì; Le linee 81, 118, 160, 715 L70 saranno deviate dalle 20 di venerdì e dalla notte di venerdì anche la nMC; Dalle 7 di sabato deviate le linee 51, 75, 85, 87, 117 (che poi sarà sospesa dalle 14) e la C3 da inizio servizio. Dalle 14 di sabato cambiano percorso 3Nav, 30, 44, 170, 716, 781, dalla notte di sabato anche la linea n716 che cambierà percorso anche domenica notte e lunedì notte sino a cessate esigenze. Domenica notte, oltre a nMC e n716, sarà deviata anche la linea nME.



Per quanto riguarda le metropolitane, da ricordare che sabato sono aperte sino all'1,30 di notte (orario delle ultime corse dai capolinea); domenica sino alle 23,30. Concluso il servizio delle metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Sia sabato che domenica, la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana chiuderà alle ore 21. Potranno essere utilizzate - salvo ulteriori disposizioni delle forze di polizia - le stazioni di Colosseo e Piramide.