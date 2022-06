Finalmente Vasco: in 70.000 al Circo Massimo in delirio per il Blasco

L'aveva promesso e così è stato. "Faremo esplodere il Circo Massimo di gioia", era la dichiarazione della vigilia. E Vasco, si sa, è uno di parole. Dopo due anni di attesa ieri in 70.000 hanno onorato il rito collettivo del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo. Uno show di quasi tre ore, con interventi contro la guerra, contro il covid. "Finalmente" è la parola più gettonata. Sì, perché questa doppia data arriva dopo due anni di rinvii. E il "Circo Massimo oggi è un posto bellissimo" urla il comandante, mandando in visibilio il suo popolo che attraversa generazioni dai nonni ai nipoti.

Tremano le rovine romane, al rimbombare dei 750.000 watt sparati dall'enorme palco. Vasco non dimentica il suo inno alla pace - perché "la guerra è contro l'umanità". E a parlare sono soprattutto le sue canzoni, quelle dell'ultimo album ma anche quelle storiche.

Il concerto propone tutte le canzoni dell'album più recenti. Immancabili ovviamente i suoi brani storici: "Un senso", "Stupendo", "Siamo soli", "Senza parole". Regali alla sua gente nella parte finale con "Toffee", "Sally". Poi i fuochi d'artificio finali con "Siamo solo noi", "Vita spericolata" "Canzone" e ovviamente l'immancabile "Albachiara" che ha chiuso il concerto.

Per i 70.000 una serata storica da ricordare. Nessun problema per il deflusso, così come per l'afflusso dei fan: il piano sicurezza ha funzionato. Ed oggi, domenica 12 giugno, si replica con la seconda data.