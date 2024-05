INTERVISTA | Benedetta Porcaroli è una Maria ribelle al cinema accanto a Gassman: "È stata un'occasione unica"

Sono più o meno le 11 di mattina di una splendida giornata primaverile quando fanno il loro arrivo a Villa Borghese Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassman. Sono loro i protagonisti di "Vangelo secondo Maria", film che arriverà al cinema il 23 maggio e che è stato presentato il 6 mattina alla Casa del Cinema di Roma.

Nel film diretto da Paolo Zucca è la giovane attrice romana a calarsi nei panni di Maria, una ragazzina di Nazareth. Nel racconto di Zucca, tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti (Rizzoli), Maria è una donna alla quale tutto è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d'avventura. Dall'audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo, andare lontano. Trova in Giuseppe un maestro e un complice. Il loro matrimonio è casto, un paravento, mentre lui segretamente la istruisce, preparandola alla fuga. Ma ecco un ostacolo imprevisto: Maria e Giuseppe si innamorano. Stanno per abbandonarsi alla passione, quando l'angelo dell'annunciazione rovina tutto. Il piano di Dio e quello di Maria non coincidono affatto.



Nel cast al fianco di Benedetta Porcaroli, nel ruolo di Maria, e Alessandro Gassmann, nel ruolo di Giuseppe, troviamo Lidia Vitale, Leonardo Capuano, Andrea Pittorino, Giulio Pranno, Maurizio Lombardi, Fortunato Cerlino.

