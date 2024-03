Van Gogh Experience, prosegue la mostra con iniziative speciali al Next Museum

“Così il pennello sta alle mie dita come l’archetto al violino e assolutamente per mio piacere.” (Vincent Van Gogh)

Next Museum, la location format dove la cultura gioca con la tecnologia, continua ad emozionare il pubblico romano, con affluenza costante, soprattutto durante il fine settimana. Oltre 40.000 persone hanno già visitato l’esposizione che, proprio per le numerose richieste, prosegue fino a inizio settembre, con tante nuove iniziative.

In primis viene reintrodotta in forma stabile, l’offerta speciale per le famiglie che aveva riscosso molto successo nel periodo natalizio. Il family pack è acquistabile decidendo ora e giorno di visita della mostra e comprende quattro biglietti, per un massimo di tre adulti. Le formule possibili sono: un adulto e tre bambini, due adulti e due bambini, tre adulti e un bambino. La promozione non è cumulabile con altre al momento in corso. Il costo rimane invariato, sia in settimana che nel week-end: 44 euro più prevendita, ossia 11 euro per ciascun biglietto + 1,70 euro di prevendita a biglietto se acquistato on-line oppure + 0,50 centesimi a biglietto se acquistato al botteghino.

Con l’arrivo della bella stagione spazio alla creatività con gli appuntamenti “Artist nights Music & Dance”. Aperture speciali serali con incluso nel biglietto della mostra l’intrattenimento di musica e danza, in collaborazione con FAND, Fondazione Accademia Nazionale di Danza di Roma e il suo direttore artistico Gianluca Bocchino.

Il calendario

-Giovedì 11 aprile: CAMPI DI GRANO con performance attoriale con accompagnamento di oboe. La sonorità ricercata dell’oboe conduce l’osservatore nella mente di Van Gogh quando scrive al fratello Teo: “sono immense distese di grano sotto cieli tormentati. E non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la tristezza, l’estrema solitudine”. L’attore alterna alle musiche di Bach e Morricone la lettura delle lettere del pittore.

-Giovedì 18 aprile: LA NOTTE con performance di danza e violoncello solo.

La Notte Stellata di Van Gogh è il tema cardine dell’esibizione ove il danzatore viene cullato dall’onirica sonorità del violoncello che lo accompagna nel mondo dei ricordi dell’artista. Con le musiche di Paganini e Mozart.

-Giovedì 9 maggio: MANDORLI IN FIORE con performance di danza e arpa con le musiche di Debussy, Salzedo e Sain-Saens. Il bianco dei petali del fiore è l’elemento cardine che muove il danzatore nel cielo blu turchese dei giorni felici di Van Gogh. L’arpa, strumento romantico per eccellenza, scandisce il battito del cuore dell’artista.

-Giovedì 16 maggio: GIRASOLI con performance di danza e duo d’archi. Il giallo olimpico dei girasoli di Van Gogh porta il pubblico nelle pagine dei compositori Glière e Beethoven, che hanno cercato di dipingere i colori della natura attraverso la musica.

Per le ARTIST NIGHTS la mostra rimane aperta dalle ore 19.30 alle ore 22.30 con ultimo ingresso alle ore 21.30. La performance artistica, della durata di circa trenta minuti, viene realizzata all’interno della sala immersiva in mostra con due ripetizioni: alle ore 20.30 e alle ore 21.45 circa.

Il prezzo dell’ingresso in mostra, inclusa la visione della performance, è: intero 19 euro (+ 1,70 euro di prevendita se acquistato on-line oppure + 0,50 centesimi a biglietto se acquistato al botteghino); ridotto 17 euro (+ 1,70 euro di prevendita se acquistato on-line oppure + 0,50 centesimi a biglietto se acquistato al botteghino).

L’esposizione si arricchisce anche di nuovi approfondimenti didattici per scuole e centri estivi. In caso di richiesta da parte dei docenti è possibile organizzare ad hoc in settimana momenti ludici o educativi all’interno della sala didattica sita al primo piano della mostra.

La mostra

Il percorso della mostra è composto da cinque aree principali. Si inizia con la conoscenza della vita di Van Gogh, con la sua timeline, in un vero e proprio percorso luminoso, grazie alla presenza dei light boxes, ideali per apprendere, ma anche per bellissime foto ricordo. Per far comprendere al pubblico i fatti più salienti che hanno condizionato la sua vita e la sua arte.

A seguire l’imponente area immersiva dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svaniscono per sciogliersi in un abbraccio artistico, l’arte a 360 gradi: un viaggio a tinte scure ricco di pathos e drammaticità - a narrare il tormento e gli stati d’animo dell’artista - nei luoghi da lui visitati dove ha vissuto e lavorato, dalla città dell’Aja a Londra, da Amsterdam a Bruxelles, da Anversa a Parigi e infine ad Arles in Provenza. Le opere riprodotte con la tecnica del mapping sono le più iconiche di Van Gogh e vanno da La notte stellata ai Girasoli, dalla Notte stellata sul Rodano all’Autoritratto, da I mangiatori di patate a Campo di grano con corvi, e infine la sua Camera da letto ad Arles, uno dei capolavori più conosciuti, dove i creatori di Next Exhibition immaginano che si sia scatenata la sua follia.

Il video viene proposto in loop ed è possibile visionarlo più volte, da diversi punti di vista: in piedi o seduti, col pubblico che diventa parte integrante del quadro scenico. L’osservatore diventa infatti protagonista dell’opera, ampliando i sensi verso onde di immagini e suoni, grazie anche ai brani di musica classica - da Mozart a Chopin, da Verdi a Bach, da Strauss a Beethoven e Schubert - per esaltare ancora di più l’emotività del viaggio.

Dopo la discesa negli inferi dell’anima di Van Gogh, nel blu profondo de La notte stellata, la risalita verso la luce, verso i colori e quel giallo vivo tanto amato nelle tele dell’artista. Presenti in mostra tre scenari, ideali come selfie opportunities per il pubblico: il campo di grano, i girasoli e la camera di Van Gogh.

In antitesi con quanto accade di consuetudine nei musei, l’organizzazione invita il pubblico a fotografare e a condividere la propria esperienza in mostra sui social, utilizzando i canali ufficiali: www.facebook.com/nextmuseum e www.instagram.com/next.museum. Fiore all’occhiello della mostra la sezione virtual reality (facoltativa e con biglietto accessorio) che consente, una volta indossato l’oculus - ovvero il visore per la realtà virtuale di ultima generazione - di vedere con gli occhi di Van Gogh, intento ad osservare il mondo e a trarre ispirazione dai paesaggi a lui più famigliari per le sue opere. Accanto alla sezione VR l’area didattica che accoglie i più piccoli insegnando la tecnica illustrativa di Van Gogh.

Prezzi biglietti e riduzioni

Dal lunedì al venerdì:

Intero: 15,70 euro on-line; 14,50 euro box office

Ridotto: 13,70 euro on-line; 12,50 euro box office

Sabato, domenica e festivi:

Intero: 17,70 euro on-line; 16,50 euro box office

Ridotto: 15,70 euro on-line; 14,50 euro box office

Ridotto gruppi/cral/partner convenzionati (minimo 15 persone): 11,70 euro on-line; 10,50 euro box office. Si ricordano le tante partnership con enti locali e azienda nazionali che consentono di visitare la mostra con la tariffa ridotta. L’elenco completo sul sito www.nextmusem.net nella pagina dedicata al Next Museum di Roma.

Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 9,70 euro on-line; 8,50 euro box office

Open (visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto; ideale nel caso si regali il biglietto per la mostra): 19,70 euro on-line; 18,50 euro box office.