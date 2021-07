Il Parco Divertimenti di MagicLand riapre. Ecco tutti gli spettacoli in programma

Scuola Zoo, Tik Tokers e tanto altro. Tantissime le attività in programma a MagicLand il Parco Divertimenti di Valmontone pronto a riaprire per la stagione 2021

Sabato 3 luglio MagicLand di Valmontone, darà il via alla stagione 2021. In occasione dei 10 anni di apertura del Parco, sono tanti gli appuntamenti in programma.

Il programma

Il primo evento nella giornata inaugurale di sabato 3 luglio sarà “The Land of Legends”, uno spettacolo che si avvale delle più avanzate tecnologie olografiche tra innovativi effetti speciali e straordinari giochi di luci. L’appuntamento, rigorosamente Covid free, con posti numerati preassegnati dedicato a grandi e piccini, si svolgerà dal 17 luglio tutte le sere presso La Baia alle ore 21.00 e alle ore 21.30.

Nella stessa giornata prenderanno il via gli eventi con “ScuolaZoo - We Are Back”, un party targato ScuolaZoo che coinvolgerà tutto il pubblico presso il Piazzale Palabaleno con due ore di musica, animazione e intrattenimento e con un divertentissimo “quizzettone”. Evento Covid compliant, indossando la mascherina e restando seduti: sono disponibili 400 posti al costo di €5.00 (con drink incluso) oltre al biglietto d'ingresso. Chi ha detto che per divertirsi e ballare bisogna stare in piedi?

Sabato 10 luglio sarà la volta di “Tik Tok On The Road”, due ore di musica, coreografie e intrattenimento con i Tik Tokers più famosi, in tutta sicurezza.

Nei giorni 7, 8, 13, 14 e 15 agosto saranno previsti degli spettacolo di fuochi di artificio. Dal 20 al 29 agosto, torna l’attesissimo appuntamento con Beer Fest! 11 food truck e 4 postazioni dedicate alla birra artigianale, dalla tipica birra cruda bavarese e romana a quella belga ad alta fermentazione, in un evento che unisce cucina statunitense e messicana, ma anche panini gourmet, pizza e molto altro. Piatti tipici bavaresi e tex-mex e primi piatti della cucina romana che, per l’occasione, verranno proposti in versione street food.

La stagione si chiuderà con Halloween, l’evento più terrificante dell’anno, tra orde di famelici zombie, zucche stregate e le attesissime Halloween Horror Nights tutti i sabati di ottobre ed il 31 ottobre.